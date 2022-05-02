https://ria.ru/20220502/kipr-1786594093.html

Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты

Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты - РИА Новости, 02.05.2022

Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты

Кипр обратится в Брюссель, чтобы ему разрешили арендовать российские пожарные вертолеты "Камов" на случай, если не удастся обеспечить другую пожарную... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:59

2022-05-02T22:59

2022-05-02T22:59

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кипр

брюссель

украина

камов

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АФИНЫ, 2 мая - РИА Новости. Кипр обратится в Брюссель, чтобы ему разрешили арендовать российские пожарные вертолеты "Камов" на случай, если не удастся обеспечить другую пожарную авиатехнику, заявил министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис, выступая в Лимасоле.Как сообщило кипрское агентство новостей CNA, Кадис заявил, что европейские санкции против России из-за Украины создали проблемы и в пожарной службе, так как введены ограничения на сотрудничество с российскими организациями. По его словам, это повлияло на процесс получения дополнительных самолетов и привело к некоторым задержкам. Не удалось провести два тендера - один на аренду вертолетов и один на самолеты, сообщил он.По словам министра, действия принимаются через министерство иностранных дел, чтобы в порядке исключения Кипр мог сотрудничать с компанией, предоставляющей в лизинг вертолеты "Камов"."Вы понимаете, что это вопрос национальной безопасности. Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы разрешить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году", - сказал Кадис.Министр сельского хозяйства заявил, что на прошлой неделе он встречался с представителем компании, у которой Кипр арендует "Камовы"."Есть вероятность, если мы обеспечим "зеленый свет", что эти вертолеты будут придет очень скоро", - сказал министр, добавив, что консультации будут проведены и с другими компаниями.Министр сказал, что есть "план Б", в ближайшие дни начнутся новые переговоры с тем, чтобы получить как можно скорее, "если возможно, в начале июня", два вертолета и два самолета.В распоряжении департамента лесов уже есть два самолета, и 13 мая ожидаются еще два из Испании, департаменту предоставлены в распоряжение в этом году вертолет национальной гвардии и вертолет полиции, и сейчас предпринимаются усилия по обеспечению дополнительных самолетов, сказал он.Ситуация на Украине, продолжил он, не только повлияла на поставки со стороны российских компаний, но и затруднила для всех европейских стран предоставление им противопожарных услуг, сказал Кадис.Он сообщил, что во всех европейских странах решаются эти же проблемы.

https://ria.ru/20220418/kipr-1784079496.html

https://ria.ru/20220418/kipr-1784110644.html

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в мире, кипр, брюссель, украина, камов