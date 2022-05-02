https://ria.ru/20220502/kipr-1786594093.html
Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты
Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты - РИА Новости, 02.05.2022
Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты
Кипр обратится в Брюссель, чтобы ему разрешили арендовать российские пожарные вертолеты "Камов" на случай, если не удастся обеспечить другую пожарную... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:59
2022-05-02T22:59
2022-05-02T22:59
в мире
кипр
брюссель
украина
камов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/17/1550721774_0:107:3005:1797_1920x0_80_0_0_56bcdb407efe72df55f741a56a3428e6.jpg
АФИНЫ, 2 мая - РИА Новости. Кипр обратится в Брюссель, чтобы ему разрешили арендовать российские пожарные вертолеты "Камов" на случай, если не удастся обеспечить другую пожарную авиатехнику, заявил министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис, выступая в Лимасоле.Как сообщило кипрское агентство новостей CNA, Кадис заявил, что европейские санкции против России из-за Украины создали проблемы и в пожарной службе, так как введены ограничения на сотрудничество с российскими организациями. По его словам, это повлияло на процесс получения дополнительных самолетов и привело к некоторым задержкам. Не удалось провести два тендера - один на аренду вертолетов и один на самолеты, сообщил он.По словам министра, действия принимаются через министерство иностранных дел, чтобы в порядке исключения Кипр мог сотрудничать с компанией, предоставляющей в лизинг вертолеты "Камов"."Вы понимаете, что это вопрос национальной безопасности. Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы разрешить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году", - сказал Кадис.Министр сельского хозяйства заявил, что на прошлой неделе он встречался с представителем компании, у которой Кипр арендует "Камовы"."Есть вероятность, если мы обеспечим "зеленый свет", что эти вертолеты будут придет очень скоро", - сказал министр, добавив, что консультации будут проведены и с другими компаниями.Министр сказал, что есть "план Б", в ближайшие дни начнутся новые переговоры с тем, чтобы получить как можно скорее, "если возможно, в начале июня", два вертолета и два самолета.В распоряжении департамента лесов уже есть два самолета, и 13 мая ожидаются еще два из Испании, департаменту предоставлены в распоряжение в этом году вертолет национальной гвардии и вертолет полиции, и сейчас предпринимаются усилия по обеспечению дополнительных самолетов, сказал он.Ситуация на Украине, продолжил он, не только повлияла на поставки со стороны российских компаний, но и затруднила для всех европейских стран предоставление им противопожарных услуг, сказал Кадис.Он сообщил, что во всех европейских странах решаются эти же проблемы.
https://ria.ru/20220418/kipr-1784079496.html
https://ria.ru/20220418/kipr-1784110644.html
кипр
брюссель
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155072/17/1550721774_173:0:2844:2003_1920x0_80_0_0_923ea118f956a00428b0cb3e48134db9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кипр, брюссель, украина, камов
Кипр попросит Брюссель разрешить арендовать российские пожарные вертолеты
Костас Кадис: Кипр попросит у Брюсселя разрешения арендовать российские пожарные вертолеты
АФИНЫ, 2 мая - РИА Новости. Кипр обратится в Брюссель, чтобы ему разрешили арендовать российские пожарные вертолеты "Камов" на случай, если не удастся обеспечить другую пожарную авиатехнику, заявил министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис, выступая в Лимасоле.
Как сообщило кипрское агентство новостей CNA, Кадис заявил, что европейские санкции против России
из-за Украины
создали проблемы и в пожарной службе, так как введены ограничения на сотрудничество с российскими организациями. По его словам, это повлияло на процесс получения дополнительных самолетов и привело к некоторым задержкам. Не удалось провести два тендера - один на аренду вертолетов и один на самолеты, сообщил он.
По словам министра, действия принимаются через министерство иностранных дел, чтобы в порядке исключения Кипр
мог сотрудничать с компанией, предоставляющей в лизинг вертолеты "Камов
".
"Вы понимаете, что это вопрос национальной безопасности. Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе
предпринимаются шаги, чтобы разрешить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году", - сказал Кадис.
Министр сельского хозяйства заявил, что на прошлой неделе он встречался с представителем компании, у которой Кипр арендует "Камовы".
"Есть вероятность, если мы обеспечим "зеленый свет", что эти вертолеты будут придет очень скоро", - сказал министр, добавив, что консультации будут проведены и с другими компаниями.
Министр сказал, что есть "план Б", в ближайшие дни начнутся новые переговоры с тем, чтобы получить как можно скорее, "если возможно, в начале июня", два вертолета и два самолета.
В распоряжении департамента лесов уже есть два самолета, и 13 мая ожидаются еще два из Испании
, департаменту предоставлены в распоряжение в этом году вертолет национальной гвардии и вертолет полиции, и сейчас предпринимаются усилия по обеспечению дополнительных самолетов, сказал он.
Ситуация на Украине, продолжил он, не только повлияла на поставки со стороны российских компаний, но и затруднила для всех европейских стран предоставление им противопожарных услуг, сказал Кадис.
Он сообщил, что во всех европейских странах решаются эти же проблемы.