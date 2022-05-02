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Британцы голодают и мерзнут из-за роста цен

Британцы голодают и мерзнут из-за роста цен - РИА Новости, 02.05.2022

Британцы голодают и мерзнут из-за роста цен

Британцы столкнулись множеством проблем из-за стремительного роста цен на топливо, пишет The New York Times. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T02:08

2022-05-02T02:08

2022-05-02T11:12

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британцы столкнулись множеством проблем из-за стремительного роста цен на топливо, пишет The New York Times.Газета отмечает, что потребительские цены в Великобритании растут самыми быстрыми последние 30 лет темпами, причем скачок стоимости жизни особенно тревожит пожилых людей и других граждан с ограниченными доходами. "И многие люди, которые уже урезали расходы, вынуждены вновь пересматривать свои семейные бюджеты, отказываясь от некоторых продуктов питания, а в самых крайних случаях даже временно отключая электричество и газ, о чем сообщают представители правозащитных организаций", — говорится в статье.Так, 77-летняя Морин Харт из города Клактон-он-Си, бывший библиотекарь, живущая на фиксированное пособие после того, как боли в бедре и спине заставили ее досрочно уйти на пенсию, рассказала, что счета за коммунальные услуги продолжают увеличиваться. По ее словам, после повышения верхнего порога стоимости электроэнергии апрельский счет за электричество и газ оказался в три раза больше мартовского. Чтобы оплачивать помощь, которая ей необходима, женщина вынуждена отказываться от услуг такси и выключать отопление, даже если холод усиливает боли в спине и суставах."Вы никогда не задумываетесь о том, что вы можете оказаться в числе тех, кто не в состоянии оплатить отопление. Должно быть, есть тысячи людей, которые, как и я, сейчас недоумевают: что пошло не так?" — рассказала Харт. По ее словам, все родственники и друзья говорят одно и то же: "На чем еще мы должны экономить?"Пятидесятидвухлетняя Максин Уильямс из Ливерпуля, которая страдает от поражающего соединительные ткани синдрома Элерса — Данлоса, рассказала, что для поддержания ее состояния нужно тепло. Но после двукратного повышения счетов за электроэнергию ей пришлось сократить еженедельный список покупок до предметов первой необходимости, а еду готовить в микроволновке, а не в духовке. В этом году неизменным осталось только одно — размер пособия по инвалидности, добавила женщина. "Я не могу просто включить отопление, потому что не могу себе этого позволить. Это очень тяжело", — посетовала она, признавшись, что из-за этого ее еще сильнее мучают боли.Страдающая от артрита 89-летняя жительница города Джейвик Патрисия Хаттон сообщила, что ее счета выросли, но из-за своего состояния она попросту не могла не включать отопление и свет."Я оплачиваю все свои счета прямым списанием с банковского счета, и если на еду денег не остается, значит, на еду их просто не остается", — рассказала она.В результате ее подруга, 67-летняя Дженнифер Белчер, начала по утрам покупать продукты с истекающим сроком годности, чтобы помочь Хаттон сократить расходы. При этом ее собственный счет за электроэнергию вырос более чем вдвое. "Что мы будем делать следующей зимой? Жечь костры в саду?" — задалась вопросом женщина.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220414/prognozy-1783434101.html

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