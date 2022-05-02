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Слуцкий назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов повторением Хатыни

Слуцкий назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов повторением Хатыни - РИА Новости, 02.05.2022

Слуцкий назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов повторением Хатыни

Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов повторением Хатыни в XXI веке. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T07:11

2022-05-02T07:11

2022-05-02T07:11

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал трагедию в одесском Доме профсоюзов повторением Хатыни в XXI веке.Он назвал это событие чудовищным преступлением украинских националистов и радикалов, отметив, что оно поразило своей жестокостью и так и осталось безнаказанным."Но оно не имеет срока давности. Мы не забудем, мы призовем к ответу за каждого заживо сожженного в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года" - добавил Слуцкий.Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть - в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 - на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786510641.html

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в мире, одесса, харьков, россия, леонид слуцкий (политик)