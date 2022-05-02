https://ria.ru/20220502/kamchatka-1786523013.html
На Камчатке опрокинулся рафт с шестью туристами
На Камчатке опрокинулся рафт с шестью туристами - РИА Новости, 02.05.2022
На Камчатке опрокинулся рафт с шестью туристами
Рафт с шестью туристами перевернулся на реке Авача на Камчатке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:25
2022-05-02T11:25
2022-05-02T11:25
туризм
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Рафт с шестью туристами перевернулся на реке Авача на Камчатке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю."В Елизовском муниципальном районе в окрестностях поселка Раздольного перевернулся один из сплавляющихся по реке Аваче рафтов. Как сообщила заявительница, на лодке находилось шесть путешественников, из них два ребенка. Все они оказались в воде, им требуется незамедлительная помощь спасателей", — говорится в сообщении МЧС.На берег пострадавших доставили с помощью второго рафта, однако выбраться оттуда группа самостоятельно не могла.Прибывшие спасатели помогли туристам согреться, а затем перевезли к месту, где их ждал транспорт. Помощь медиков никому не понадобилась, уточнили в МЧС.
https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край
На Камчатке опрокинулся рафт с шестью туристами
На Камчатке спасатели вытащили из воды шесть туристов с опрокинувшегося рафта
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая — РИА Новости. Рафт с шестью туристами перевернулся на реке Авача на Камчатке, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"В Елизовском муниципальном районе в окрестностях поселка Раздольного перевернулся один из сплавляющихся по реке Аваче рафтов. Как сообщила заявительница, на лодке находилось шесть путешественников, из них два ребенка. Все они оказались в воде, им требуется незамедлительная помощь спасателей", — говорится в сообщении МЧС.
На берег пострадавших доставили с помощью второго рафта, однако выбраться оттуда группа самостоятельно не могла.
Прибывшие спасатели помогли туристам согреться, а затем перевезли к месту, где их ждал транспорт. Помощь медиков никому не понадобилась, уточнили в МЧС.