https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786598056.html

Кадыров сообщил, что украинские войска обстреляли свои же позиции в ЛНР

Кадыров сообщил, что украинские войска обстреляли свои же позиции в ЛНР - РИА Новости, 03.05.2022

Кадыров сообщил, что украинские войска обстреляли свои же позиции в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при наступлении бойцов ЛНР и Чечни в Луганской народной республике украинские войска из-за паники обстреляли из... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-02T23:58

2022-05-02T23:58

2022-05-03T00:42

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при наступлении бойцов ЛНР и Чечни в Луганской народной республике украинские войска из-за паники обстреляли из артиллерии позиции своих же сил."Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идёт наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы. В рядах украинских военных наблюдается паника, в следствие чего враг применил артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказал российским войскам неоценимую помощь!" — сообщил глава Чечни.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obraschenie-1786048414.html

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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, сергей лавров, украина, вооруженные силы украины