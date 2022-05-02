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Кадыров сообщил о масштабном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов - РИА Новости, 02.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786597870.html
Кадыров сообщил о масштабном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов
Кадыров сообщил о масштабном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов - РИА Новости, 02.05.2022
Кадыров сообщил о масштабном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода "Заря" и... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:57
2022-05-02T23:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
рамзан кадыров
украина
ситуация в днр и лнр
апти алаудинов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода "Заря" и до населенного пункта Воеводовка, в результате противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.Как сообщал на прошлой неделе помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химический завод "Заря". Он уточнял, что украинские войска продолжают обстреливать Рубежное с направления подконтрольных им Лисичанска и Северодонецка.По его информации, в результате молниеносной атаки противник был выбит из укреплённых позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семи единиц техники и более 100 единиц живой силы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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в мире, луганская народная республика, россия, рамзан кадыров, украина, ситуация в днр и лнр, апти алаудинов
23:57 02.05.2022 (обновлено: 23:58 02.05.2022)
 
Кадыров сообщил о масштабном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов

Кадыров сообщил о масштабном совместном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении бойцов ЛНР и Чечни по всей линии фронта в Луганской народной республике, начиная от завода "Заря" и до населенного пункта Воеводовка, в результате противник был выбит из укреппозиций и отброшен на значительное расстояние.
Как сообщал на прошлой неделе помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов, под контролем украинских войск в пригороде Рубежного оставался только химический завод "Заря". Он уточнял, что украинские войска продолжают обстреливать Рубежное с направления подконтрольных им Лисичанска и Северодонецка.
"Помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что второго мая бойцы спецподразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной "Адлер") провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода "Заря", расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его информации, в результате молниеносной атаки противник был выбит из укреплённых позиций и отброшен на значительное расстояние. В ходе проведенных боев противник понес потери в количестве семи единиц техники и более 100 единиц живой силы.
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Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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