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МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев - РИА Новости, 02.05.2022
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МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев - РИА Новости, 02.05.2022
МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:56
2022-05-02T20:05
в мире
сергей лавров
израиль
россия
украина
нафтали беннет
владимир зеленский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова.В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики из батальонов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными "утверждения о еврейском происхождении Гитлера".Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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в мире, сергей лавров, израиль, россия, украина, нафтали беннет, владимир зеленский
18:56 02.05.2022 (обновлено: 20:05 02.05.2022)
 
МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

Глава МИД Израиля Лапид потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова.
В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики из батальонов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
"Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова - это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом", - сказал Лапид, слова которого приведены в официальных соцсетях главы МИД еврейского государства.
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными "утверждения о еврейском происхождении Гитлера".
Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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В миреСергей ЛавровИзраильРоссияУкраинаНафтали БеннетВладимир Зеленский
 
 
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