18:56 02.05.2022 (обновлено: 20:05 02.05.2022)
МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
Глава МИД Израиля Лапид потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг на территории посольства Израиля в Москве
Флаг на территории посольства Израиля в Москве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова.
В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики из батальонов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
"Заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова - это скандальное высказывание. Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом", - сказал Лапид, слова которого приведены в официальных соцсетях главы МИД еврейского государства.
С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными "утверждения о еврейском происхождении Гитлера".
Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.