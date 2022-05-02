https://ria.ru/20220502/izrail-1786572773.html

МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев - РИА Новости, 02.05.2022

МИД Израиля потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:56

2022-05-02T18:56

2022-05-02T20:05

в мире

сергей лавров

израиль

россия

украина

нафтали беннет

владимир зеленский

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что хочет извинений российской стороны за высказывание главы МИД Сергея Лаврова.В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики из батальонов "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".С заявлением выступил также мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста Яд Вашем, осудив слова Лаврова и назвав необоснованными "утверждения о еврейском происхождении Гитлера".Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220322/zakharova-1779540886.html

израиль

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сергей лавров, израиль, россия, украина, нафтали беннет, владимир зеленский