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МИД Израиля вызвал российского посла - РИА Новости, 02.05.2022
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МИД Израиля вызвал российского посла
МИД Израиля вызвал российского посла - РИА Новости, 02.05.2022
МИД Израиля вызвал российского посла
Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства в связи с заявлением министра иностранных дел России... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:49
2022-05-02T11:52
в мире
сергей лавров
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
россия
израиль
владимир зеленский
украина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства в связи с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства."Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии", - говорится в сообщении.В воскресенье глава МИД РФ дал интервью итальянской телекомпании "Медиасет", в котором заявил, что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".Посольство РФ пока не даёт комментариев по этому поводу.
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в мире, сергей лавров, яир лапид (министр иностранных дел израиля), россия, израиль, владимир зеленский, украина
11:49 02.05.2022 (обновлено: 11:52 02.05.2022)
 
МИД Израиля вызвал российского посла

МИД Израиля вызвал посла Викторова для разъяснительной беседы из-за заявления Лаврова

© Fotolia / W. ZikasФлаги Израиля
Флаги Израиля - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Fotolia / W. Zikas
Флаги Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства в связи с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии", - говорится в сообщении.
В воскресенье глава МИД РФ дал интервью итальянской телекомпании "Медиасет", в котором заявил, что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела - ред.), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой".
Посольство РФ пока не даёт комментариев по этому поводу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
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В миреСергей ЛавровЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)РоссияИзраильВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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