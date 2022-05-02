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Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 02.05.2022
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Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29
Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 02.05.2022
Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29
Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:18
2022-05-02T12:23
в мире
украина
россия
славянск
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", — сказал он.Кроме того, силы ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" в районе села Петровское в ЛНР, а также десять беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.Высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки уничтожили 38 военных объектов: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники и три склада вооружения в районах Первомайского и Ильичевки, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею РСЗО в районе Архангеловки.Ракетные войска при этом поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, батарею РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях, добавил генерал."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", — заключил Конашенков.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/naemniki-1786515405.html
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в мире, украина, россия, славянск, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:18 02.05.2022 (обновлено: 12:23 02.05.2022)
 
Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России сообщило о сбитом в районе Славянска украинском истребителе МиГ-29

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", — сказал он.
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Кроме того, силы ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" в районе села Петровское в ЛНР, а также десять беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.
Высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки уничтожили 38 военных объектов: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники и три склада вооружения в районах Первомайского и Ильичевки, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею РСЗО в районе Архангеловки.
Ракетные войска при этом поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, батарею РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях, добавил генерал.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", — заключил Конашенков.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреУкраинаРоссияСлавянскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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