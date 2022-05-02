https://ria.ru/20220502/istrebitel-1786526193.html

Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 02.05.2022

Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29

Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:18

2022-05-02T11:18

2022-05-02T12:23

в мире

украина

россия

славянск

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российские военные летчики сбили украинский истребитель, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29", — сказал он.Кроме того, силы ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" в районе села Петровское в ЛНР, а также десять беспилотников в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.Высокоточные ракеты воздушного базирования за сутки уничтожили 38 военных объектов: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники и три склада вооружения в районах Первомайского и Ильичевки, а также зенитный ракетный комплекс "Оса АКМ" и батарею РСЗО в районе Архангеловки.Ракетные войска при этом поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, батарею РСЗО БМ-21 "Град" и артиллерийскую батарею на огневых позициях, добавил генерал."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281зенитный ракетный комплекс, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники", — заключил Конашенков.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/naemniki-1786515405.html

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, славянск, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков