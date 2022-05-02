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Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди - РИА Новости, 02.05.2022
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Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди
Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди - РИА Новости, 02.05.2022
Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди
Индия призывает к прекращению огня на Украине и призывает решить кризис путем диалога, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T18:11
2022-05-02T18:11
в мире
здоровье - общество
нарендра моди
олаф шольц
владимир путин
индия
украина
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая – РИА Новости. Индия призывает к прекращению огня на Украине и призывает решить кризис путем диалога, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."В самом начале кризиса в Украине мы сразу же призвали к прекращению огня и подчеркиваем тот факт, что диалог был единственным способом урегулирования конфликта. Мы считаем, что ни одна сторона не может выйти победителем", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.Моди отметил, что ситуация на Украине оказала заметное влияние на цены на нефть, которые "стремительно растут"."В мире ощущается нехватка продовольствия и удобрений. Это стало бременем для каждой семьи в мире. Это окажет самое серьезное воздействие на развивающиеся и бедные страны. Индия очень обеспокоена гуманитарными последствиями", - сказал он.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/indiya-1785869122.html
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в мире, здоровье - общество, нарендра моди, олаф шольц, владимир путин, индия, украина, россия, совет безопасности оон, мид индии
18:11 02.05.2022
 
Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди

Индия призывает к прекращению огня на Украине, заявил премьер-министр Нарендра Моди

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая – РИА Новости. Индия призывает к прекращению огня на Украине и призывает решить кризис путем диалога, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"В самом начале кризиса в Украине мы сразу же призвали к прекращению огня и подчеркиваем тот факт, что диалог был единственным способом урегулирования конфликта. Мы считаем, что ни одна сторона не может выйти победителем", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 09:19В мире
СМИ: США удивились отказу Индии поддержать антироссийские санкции
Моди отметил, что ситуация на Украине оказала заметное влияние на цены на нефть, которые "стремительно растут".
"В мире ощущается нехватка продовольствия и удобрений. Это стало бременем для каждой семьи в мире. Это окажет самое серьезное воздействие на развивающиеся и бедные страны. Индия очень обеспокоена гуманитарными последствиями", - сказал он.
Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.
В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Республики Индии Субраманиян Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 16:40
Глава МИД Индии обсудил с немецкими министрами ситуацию на Украине
 
В миреЗдоровье - ОбществоНарендра МодиОлаф ШольцВладимир ПутинИндияУкраинаРоссияСовет Безопасности ООНМИД Индии
 
 
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