https://ria.ru/20220502/indiya-1786569047.html

Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди

Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди - РИА Новости, 02.05.2022

Индия призывает решить кризис на Украине путем диалога, заявил Моди

Индия призывает к прекращению огня на Украине и призывает решить кризис путем диалога, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T18:11

2022-05-02T18:11

2022-05-02T18:11

в мире

здоровье - общество

нарендра моди

олаф шольц

владимир путин

индия

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762423541_0:164:2681:1672_1920x0_80_0_0_5de12fffeec9eb9defadb7a10ec69968.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мая – РИА Новости. Индия призывает к прекращению огня на Украине и призывает решить кризис путем диалога, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."В самом начале кризиса в Украине мы сразу же призвали к прекращению огня и подчеркиваем тот факт, что диалог был единственным способом урегулирования конфликта. Мы считаем, что ни одна сторона не может выйти победителем", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.Моди отметил, что ситуация на Украине оказала заметное влияние на цены на нефть, которые "стремительно растут"."В мире ощущается нехватка продовольствия и удобрений. Это стало бременем для каждой семьи в мире. Это окажет самое серьезное воздействие на развивающиеся и бедные страны. Индия очень обеспокоена гуманитарными последствиями", - сказал он.Индия стала одной из немногих стран, которые воздержались при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей действия РФ, и неоднократно призывала решить конфликт на Украине дипломатическим путем.В понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди начал свой первый в этом году зарубежный визит, в рамках которого посетит Германию, Данию и Францию с официальным визитом. Как сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра, премьер-министр Индии в ходе визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны и Украины. Главной целью визита Моди является "структурирование и укрепление двусторонних партнерских отношений по целому ряду областей" с ключевыми странами Европы, отметил Кватра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/indiya-1785869122.html

https://ria.ru/20220502/indiya-1786559082.html

индия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, нарендра моди, олаф шольц, владимир путин, индия, украина, россия, совет безопасности оон, мид индии