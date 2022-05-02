https://ria.ru/20220502/goroskop-1786232063.html

Астролог рассказала, чем нужно заниматься в жизни каждому знаку зодиака

Астролог рассказала, чем нужно заниматься в жизни каждому знаку зодиака - РИА Новости, 02.05.2022

Астролог рассказала, чем нужно заниматься в жизни каждому знаку зодиака

Знак зодиака влияет не только на характер и поведение человека. Звезды также определяют таланты. В этом уверена Екатерина Морозова, эксперт по западной и... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T06:44

2022-05-02T06:44

2022-05-02T06:44

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Знак зодиака влияет не только на характер и поведение человека. Звезды также определяют таланты. В этом уверена Екатерина Морозова, эксперт по западной и ведической астрологии, нумеролог и таролог. Специально для РИА Новости она рассказала, чем стоит заниматься в жизни каждому знаку.Овны — лидеры от рождения. Могут прекрасно руководить командой и вести за собой людей. У представителей этого знака также сильно развита интуиция, они одарены острым умом, неиссякаемой энергией, хорошей реакцией, импульсивностью и спонтанностью. Итак, ваш скрытый талант – вдохновлять и направлять. Это может быть спорт, журналистика, предпринимательская деятельность и все, что связано с коммуникацией.Тельцы — очень креативны и изобретательны, когда им нужно приготовить что-то вкусное и аппетитное. Поэтому профессия шеф-повара вам отлично подойдет. А еще Тельцы обладают колдовской способностью – управлять командой и деньгами. Поэтому вы спокойно можете добиться успеха и признания в бизнесе.Близнецы. Вы — прекрасный оратор и писатель, обладаете талантом к слову. Вы чувствуете своего собеседника и можете с легкостью управлять любым разговором. Это редкий талант. Где его применить? Продажи, менеджмент, журналистика.Раки — чуткие, восприимчивые и отзывчивые люди. Вы тонко чувствуете людей, умеете внушать окружающим свои мысли и вести переговоры. Все это помогает вам с легкостью достигать поставленных целей. Поэтому из Раков получаются отличные наставники, учителя, психологи и воспитатели.Лев. Вы рождены для того чтобы блистать на сцене. Поэтому карьера артиста у вас бы точно сложилась. Вы не боитесь большой аудитории и умеете работать с ней. Вы созданы привлекать внимание и развлекать людей. Поэтому Львы часто становятся комиками, актерами и ведущими.Дева. Вы привыкли уделять пристальное внимание любой детали. Ваш главный талант — кропотливость. А еще вы — изумительный стратег и планировщик. Поэтому упор можете сделать на науку, искусство, IT и маркетинг.Весы. Вы всегда беспристрастны и в случае споров и конфликтов предпочитаете выслушивать обе стороны. А еще вы достаточно умны и проницательны, чтобы завершить любые переговоры в свою пользу. Вы можете стать (если еще не стали) прекрасным юристом, дипломатом, судьей или политиком.Скорпионы обладают развитой интуицией и почти телепатическим чутьем. Вы любите во все детально вникать и анализировать, из-за чего успешны почти во всех сферах, требующих логического и кропотливого мышления. Поэтому психология, маркетинг, бизнес-аналитика и не только — для вас.Стрелец. Вы – самый настоящий источник позитива. Вы способны вдохновить любого человека и внушить ему веру и надежду на прекрасное. Если вы еще не оратор, пора им становиться. Также многие из Стрельцов талантливы в спорте. Если физкультура не ваше, то из вас получится прекрасный организатор (продюсер, pr-менеджер и т.д.) или работник медицинской сферы.Козерог. Ваш скрытый талант – это приверженность принципам и безукоризненная рабочая этика. Вы из тех, кто может превратить хобби в источник заработка. А еще у многих из вас есть талант к искусству, который прекрасно уживается с природной практичностью. С такими качествами можно добиться всего, если только этого захотеть. Вам подойдут такие профессии, как инженер, архитектор, дизайнер, а также не забывайте про бизнес-сферу.Водолеи одни из самых талантливых в музыке. У вас, как правило, отличный слух, а еще вы умеете как сочинять, так и исполнять сложные композиции. Вы также из тех, кто мечтает о лучшем мире и стремится к этому. Вы не боитесь перемен, осуждений и общественного мнения. Вы идете к своей цели. Поэтому из Водолеев получаются отличные юристы, госдеятели, руководители.Рыбы самовыражаются в искусстве. У вас есть талант к писательству, рисованию, фотографии и кино. Вы обладаете богатым воображением поэтому вам стоит постоянно развивать его. Главное, верить в себя и тогда ваши творения обязательно станут шедеврами.

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https://ria.ru/20220227/goroskop-1775045329.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стиль жизни, гороскоп