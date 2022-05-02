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Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
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Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине
Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.05.2022
Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине
Глава МВД Германии Ненси Фэзер сообщила в интервью изданию Handelsblatt, что немецким гражданам необходимо запастись лекарствами и продуктами на чрезвычайный... РИА Новости, 03.05.2022
2022-05-02T23:27
2022-05-03T03:20
германия
экономика
украина
ненси фэзер
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Глава МВД Германии Ненси Фэзер сообщила в интервью изданию Handelsblatt, что немецким гражданам необходимо запастись лекарствами и продуктами на чрезвычайный случай.По ее словам, с этим связана ситуация на Украине.Министр посоветовала немцам обратить внимание на список ведомства по защите населения. В перечень входит набор продуктов на чрезвычайный случай из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.В списке включены, в частности, 20 литров воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, четыре килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Помимо этого, из расчета на десять дней рекомендуют запастись 1,5 килограммами мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммами жиров и масел, но также и другими продукты по собственному вкусу, например, сладости.
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германия, экономика, украина, ненси фэзер
23:27 02.05.2022 (обновлено: 03:20 03.05.2022)
 
Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине

Глава МВД ФРГ Фэзер газете Handelsblatt: разумно иметь дома запас продуктов и лекарств

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине "Овощи-фрукты"
Покупатель в магазине Овощи-фрукты - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель в магазине "Овощи-фрукты" . Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Глава МВД Германии Ненси Фэзер сообщила в интервью изданию Handelsblatt, что немецким гражданам необходимо запастись лекарствами и продуктами на чрезвычайный случай.
По ее словам, с этим связана ситуация на Украине.
"Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов", — заявила министр.
Министр посоветовала немцам обратить внимание на список ведомства по защите населения. В перечень входит набор продуктов на чрезвычайный случай из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.
В списке включены, в частности, 20 литров воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, четыре килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Помимо этого, из расчета на десять дней рекомендуют запастись 1,5 килограммами мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммами жиров и масел, но также и другими продукты по собственному вкусу, например, сладости.
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