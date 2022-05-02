https://ria.ru/20220502/germaniya-1786596116.html

Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине

Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 03.05.2022

Немцам рекомендовали запастись продуктами из-за конфликта на Украине

Глава МВД Германии Ненси Фэзер сообщила в интервью изданию Handelsblatt, что немецким гражданам необходимо запастись лекарствами и продуктами на чрезвычайный... РИА Новости, 03.05.2022

2022-05-02T23:27

2022-05-02T23:27

2022-05-03T03:20

германия

экономика

украина

ненси фэзер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_5a0c8aa4c9397e06c60848deefa01a82.jpg

БЕРЛИН, 2 мая — РИА Новости. Глава МВД Германии Ненси Фэзер сообщила в интервью изданию Handelsblatt, что немецким гражданам необходимо запастись лекарствами и продуктами на чрезвычайный случай.По ее словам, с этим связана ситуация на Украине.Министр посоветовала немцам обратить внимание на список ведомства по защите населения. В перечень входит набор продуктов на чрезвычайный случай из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.В списке включены, в частности, 20 литров воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, четыре килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Помимо этого, из расчета на десять дней рекомендуют запастись 1,5 килограммами мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 граммами жиров и масел, но также и другими продукты по собственному вкусу, например, сладости.

https://ria.ru/20220502/otoplenie-1786563592.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, экономика, украина, ненси фэзер