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Junge Welt: увеличение военного бюджета ФРГ из-за Украины навредит немцам - РИА Новости, 02.05.2022
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Junge Welt: увеличение военного бюджета ФРГ из-за Украины навредит немцам
Junge Welt: увеличение военного бюджета ФРГ из-за Украины навредит немцам - РИА Новости, 02.05.2022
Junge Welt: увеличение военного бюджета ФРГ из-за Украины навредит немцам
Увеличение военного бюджета Германии приведет к ухудшению качества жизни простых немцев, пишет Junge Welt. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T10:58
2022-05-02T13:15
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Увеличение военного бюджета Германии приведет к ухудшению качества жизни простых немцев, пишет Junge Welt."Для того чтобы поставлять тяжелое вооружение Украине, правительству Германии придется обирать рабочий класс, потому что в бюджете заложено повышение военных расходов на сто миллиардов долларов", — поясняет издание.При этом Германия уже два года переживает снижение уровня реальных зарплат и рост цен, поскольку меры поддержки во время пандемии оказались недостаточными, подчеркнул автор статьи.На прошлой неделе бундестаг обратился к правительству с призывом оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе увеличить поставки вооружений за счет так называемых круговых обменов с другими странами, чтобы "не создавать угроз возможностям Германии в обороне".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786491461.html
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в мире, украина, германия, россия
10:58 02.05.2022 (обновлено: 13:15 02.05.2022)
 
Junge Welt: увеличение военного бюджета ФРГ из-за Украины навредит немцам

Junge Welt: увеличение военного бюджета Германии из-за Украины навредит немцам

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Увеличение военного бюджета Германии приведет к ухудшению качества жизни простых немцев, пишет Junge Welt.
"Для того чтобы поставлять тяжелое вооружение Украине, правительству Германии придется обирать рабочий класс, потому что в бюджете заложено повышение военных расходов на сто миллиардов долларов", — поясняет издание.
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Украина превратила Германию в ничтожество
При этом Германия уже два года переживает снижение уровня реальных зарплат и рост цен, поскольку меры поддержки во время пандемии оказались недостаточными, подчеркнул автор статьи.
На прошлой неделе бундестаг обратился к правительству с призывом оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе увеличить поставки вооружений за счет так называемых круговых обменов с другими странами, чтобы "не создавать угроз возможностям Германии в обороне".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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