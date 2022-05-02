https://ria.ru/20220502/gaz-1786596534.html

Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Чехия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 02.05.2022

Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T23:34

2022-05-02T23:34

2022-05-02T23:35

экономика

чехия

россия

евросоюз

природный газ

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ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в понедельник журналистам глава Минпромторга Йозеф Сикела по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики.По словам министра, Чехия готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из РФ странами ЕС, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами."Если будет действовать принцип, что эту "боль" мы должны разделить справедливым способом, то я могу представить, что мы эти (антироссийские) санкции поддержали бы. Чехия поддержала бы предложение об отказе от нефти из РФ уже к концу этого года, если будут действовать задуманные совместные закупки энергии и ЕС будет иметь в своем распоряжении резервы, которые покрыли бы возможные нехватки на европейском рынке", - сказал Сикела.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, чехия, россия, евросоюз, природный газ