https://ria.ru/20220502/gaz-1786596534.html
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 02.05.2022
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T23:34
2022-05-02T23:34
2022-05-02T23:35
экономика
чехия
россия
евросоюз
природный газ
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ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в понедельник журналистам глава Минпромторга Йозеф Сикела по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики.По словам министра, Чехия готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из РФ странами ЕС, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами."Если будет действовать принцип, что эту "боль" мы должны разделить справедливым способом, то я могу представить, что мы эти (антироссийские) санкции поддержали бы. Чехия поддержала бы предложение об отказе от нефти из РФ уже к концу этого года, если будут действовать задуманные совместные закупки энергии и ЕС будет иметь в своем распоряжении резервы, которые покрыли бы возможные нехватки на европейском рынке", - сказал Сикела.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, чехия, россия, евросоюз, природный газ
23:34 02.05.2022 (обновлено: 23:35 02.05.2022)
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Глава Минпромторга Чехии Сикела: страна не будет платить за российский газ в рублях
ПРАГА, 2 мая – РИА Новости. Чехия не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года, заявил в понедельник журналистам глава Минпромторга Йозеф Сикела по окончании встречи в Брюсселе министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики.
"Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ
, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро", - сказал Сикела.
По словам министра, Чехия
готова поддержать предложение о прекращении к концу 2022 года закупок нефти из РФ странами ЕС
, если будут реализованы планы о совместных закупках энергетического сырья и ЕС будет располагать определенными резервами.
"Если будет действовать принцип, что эту "боль" мы должны разделить справедливым способом, то я могу представить, что мы эти (антироссийские) санкции поддержали бы. Чехия поддержала бы предложение об отказе от нефти из РФ уже к концу этого года, если будут действовать задуманные совместные закупки энергии и ЕС будет иметь в своем распоряжении резервы, которые покрыли бы возможные нехватки на европейском рынке", - сказал Сикела.