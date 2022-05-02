https://ria.ru/20220502/gaz-1786595799.html

В Румынии приветствовали инициативу стран ЕС о совместной закупке газа

В Румынии приветствовали инициативу стран ЕС о совместной закупке газа - РИА Новости, 02.05.2022

В Румынии приветствовали инициативу стран ЕС о совместной закупке газа

Румыния приветствует инициативу о создании Европейской энергетической платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза, заявил министр энергетики страны РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T23:23

2022-05-02T23:23

2022-05-02T23:26

экономика

румыния

россия

евросоюз

природный газ

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КИШИНЕВ, 2 май — РИА Новости. Румыния приветствует инициативу о создании Европейской энергетической платформы для совместных закупок газа странами Евросоюза, заявил министр энергетики страны Вирджил Попеску."Я приветствую инициативу Европейской комиссии по созданию Европейской энергетической платформы для закупок газа, которая будет играть роль объединения запросов со стороны государств-членов и заключения контрактов на поставку с третьими странами, помимо России. 5 мая я буду присутствовать в Софии на первой встрече региональной рабочей группы, посвященной вводу в действие платформы в юго-восточном регионе Европы", - написал Попеску в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По его словам, Румыния уже определила альтернативные источники и маршруты поставок газа для снижения зависимости от импорта из России. Попеску подчеркнул, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Румыния намерена увеличить инвестиции в возобновляемые источники и водород, обеспечивая энергетическую независимость "путем сохранения диверсифицированного энергетического баланса"."Я сообщил Европейской комиссии, что для Румынии важно ввести в действие и использовать на полную мощность Вертикальный газовый коридор и Трансбалканский коридор газоснабжения. Эти коридоры особенно важны для обеспечения потока газа с терминалов СПГ, а также из Азербайджана", - отметил министр.Ранее сообщалось, что согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, румыния, россия, евросоюз, природный газ