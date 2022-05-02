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Еврокомиссия обещает дать разъяснения для компаний на фоне ситуации с газом
Еврокомиссия обещает дать разъяснения для компаний на фоне ситуации с газом - РИА Новости, 02.05.2022
Еврокомиссия обещает дать разъяснения для компаний на фоне ситуации с газом
Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T21:41
2022-05-02T21:41
2022-05-02T21:41
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на фоне ситуации с оплатой российского газа предоставит более детальные разъяснения о том, что могут и не могут делать европейские компании в условиях антироссийских санкций, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."Многие европейские энергетические компании должны совершить следующий платёж "Газпрому" в середине мая и пытаются лучше понять, что они должны делать", - сказала она на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.ЕК считает, что оплата газа в рублях по новой схеме ведёт к нарушению санкций, напомнила Симсон."Я пообещала министрам, что мои службы вместе с юридическими службами ЕК и Совета (стран ЕС - ред.) подготовят более детальные разъяснения о том, что компании могут и не могут делать в рамках нашей структуры санкций", - сообщила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20220502/gaz-1786556744.html
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цены на нефть, еврокомиссия, евросоюз, газпром
Еврокомиссия обещает дать разъяснения для компаний на фоне ситуации с газом
Еврокомиссар Симсон: ЕК детально разъяснит, что компании могут делать в условиях санкций