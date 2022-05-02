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В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение
В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение - РИА Новости, 02.05.2022
В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение
Итальянское министерство по экологическому переходу заявило, что его глава Роберто Чинголани не говорил о возможности оплачивать российский газ рублями. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:56
2022-05-02T20:56
2022-05-02T21:00
экономика
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россия
евросоюз
еврокомиссия
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РИМ, 2 мая - РИА Новости. Итальянское министерство по экологическому переходу заявило, что его глава Роберто Чинголани не говорил о возможности оплачивать российский газ рублями."Статья, опубликованная Politico под названием "Италия открыта для оплаты российского газа в рублях", вводит в заблуждение и не соответствует позиции, выраженной министром Чинголани, который никогда не выражал открытость к оплате в рублях", - говорится в коммюнике министерства. При этом, отмечает энергетическое министерство, схема с оплатой в евро и переводом на рублевый счет не является нарушением антироссийских санкций.Ранее в понедельник Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за энергоносители, поставляемые из России, в рублях. Он добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего, что нефтегазовые компании могут некоторое время оплачивать поставки энергоносителей в рублях.
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экономика, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия
20:56 02.05.2022 (обновлено: 21:00 02.05.2022)
В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение
В Италии заявили, что статья Politico про оплату газа рублями вводит в заблуждение