https://ria.ru/20220502/gaz-1786582867.html

В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение

В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение - РИА Новости, 02.05.2022

В Италии заявили, что статья про оплату газа рублями вводит в заблуждение

Итальянское министерство по экологическому переходу заявило, что его глава Роберто Чинголани не говорил о возможности оплачивать российский газ рублями. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:56

2022-05-02T20:56

2022-05-02T21:00

экономика

брюссель

россия

евросоюз

еврокомиссия

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РИМ, 2 мая - РИА Новости. Итальянское министерство по экологическому переходу заявило, что его глава Роберто Чинголани не говорил о возможности оплачивать российский газ рублями."Статья, опубликованная Politico под названием "Италия открыта для оплаты российского газа в рублях", вводит в заблуждение и не соответствует позиции, выраженной министром Чинголани, который никогда не выражал открытость к оплате в рублях", - говорится в коммюнике министерства. При этом, отмечает энергетическое министерство, схема с оплатой в евро и переводом на рублевый счет не является нарушением антироссийских санкций.Ранее в понедельник Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за энергоносители, поставляемые из России, в рублях. Он добавил, что "хочет быстрого и четкого заявления Еврокомиссии", подтверждающего, что нефтегазовые компании могут некоторое время оплачивать поставки энергоносителей в рублях.

брюссель

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экономика, брюссель, россия, евросоюз, еврокомиссия