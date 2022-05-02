Греция заявила, что решения ЕС не должны угрожать поставкам газа из России
Министр энергетики Греции Скрекас: решения ЕС не должны угрожать поставкам газа из России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии. Архивное фото
АФИНЫ, 2 мая - РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на внеочередном заседании Совета министров энергетики ЕС предложил принять стратегию постепенного отказа от российских энергоносителей, которая не поставит под угрозу безопасность поставок российского газа в Европу.
"Я призвал своих коллег принять реалистичную и тщательно разработанную стратегию постепенного отказа от российских ископаемых видов топлива, которая не поставит под угрозу безопасность поставок в Европу природного газа. Ускорение "зеленого" перехода, создание критически важной энергетической инфраструктуры, которая повысит нашу энергетическую конкурентоспособность, и работа с соседними странами над диверсификацией источников энергии и маршрутов поставок — единственный способ преодолеть этот беспрецедентный кризис", - сказал Скрекас, чье заявление распространила пресс-служба министерства.
Греческий министр подчеркнул необходимость немедленных скоординированных мер на центральноевропейском уровне для поддержки европейских потребителей, особенно уязвимых домохозяйств и малых и средних предприятий, от резкого роста цен на энергию. Он подтвердил предложения правительства Греции установить потолок цен на оптовых рынках энергии и создать Европейский механизм солидарности, чтобы компенсировать последствия международного энергетического кризиса и стабилизировать цены на доступном уровне.
Скрекас сказал также, что Греция готова поддержать Болгарию и с первого дня отключения поставок российского газа начала поставлять в соседнюю страну больше природного газа.
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