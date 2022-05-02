https://ria.ru/20220502/gaz-1786582029.html

Греция заявила, что решения ЕС не должны угрожать поставкам газа из России

Греция заявила, что решения ЕС не должны угрожать поставкам газа из России - РИА Новости, 02.05.2022

Греция заявила, что решения ЕС не должны угрожать поставкам газа из России

Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на внеочередном заседании Совета министров энергетики ЕС предложил принять стратегию постепенного отказа от РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:49

2022-05-02T20:49

2022-05-02T20:49

греция

санкции в отношении россии

россия

экономика

природный газ

евросоюз

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АФИНЫ, 2 мая - РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас на внеочередном заседании Совета министров энергетики ЕС предложил принять стратегию постепенного отказа от российских энергоносителей, которая не поставит под угрозу безопасность поставок российского газа в Европу.Греческий министр подчеркнул необходимость немедленных скоординированных мер на центральноевропейском уровне для поддержки европейских потребителей, особенно уязвимых домохозяйств и малых и средних предприятий, от резкого роста цен на энергию. Он подтвердил предложения правительства Греции установить потолок цен на оптовых рынках энергии и создать Европейский механизм солидарности, чтобы компенсировать последствия международного энергетического кризиса и стабилизировать цены на доступном уровне.Скрекас сказал также, что Греция готова поддержать Болгарию и с первого дня отключения поставок российского газа начала поставлять в соседнюю страну больше природного газа.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

греция

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

греция, санкции в отношении россии, россия, экономика, природный газ, евросоюз