https://ria.ru/20220502/gaz-1786581863.html

Министры ЕС договорились о единой позиции по платежам за российский газ

Министры ЕС договорились о единой позиции по платежам за российский газ - РИА Новости, 02.05.2022

Министры ЕС договорились о единой позиции по платежам за российский газ

Участники внеочередного заседания Совета министров Евросоюза по энергетике договорились придерживаться единой позиции по платежам за российский газ, заявила в... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T20:47

2022-05-02T20:47

2022-05-02T21:19

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Участники внеочередного заседания Совета министров Евросоюза по энергетике договорились придерживаться единой позиции по платежам за российский газ, заявила в понедельник министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили по итогам встречи в Брюсселе."Мы все решительно осуждаем одностороннее решение "Газпрома" прекратить поставки газа Польше и Болгарии. Мы подтверждаем, что все покупатели должны выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными контрактами. Мы продолжим совместную работу с нашими операторами и Европейской комиссией по выработке единого подхода к платежам, который будет соответствовать правилам ЕС и контрактом в той форме, в которой они были заключены", — сказала Помпили, выступая на пресс-конференции.По ее словам, все министры поддержали такую позицию.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком.Как заявлял ранее вице-премьер Александр Новак, Евросоюз едва ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять-десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. Он отмечал, что даже просто обсуждение подобной возможности негативно влияет на рынок, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских энергоресурсов в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. По его словам, рекордный рост стоимости топлива, наблюдавшийся в марте, не предел.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономики, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского топлива. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% ресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле этот показатель еще меньше.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/1786564936.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220502/gaz-1786570287.html

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экономика, франция, польша, болгария, газпром, евросоюз, pgnig