https://ria.ru/20220502/gaz-1786564226.html

США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября

США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября - РИА Новости, 02.05.2022

США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября

Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T17:24

2022-05-02T17:24

2022-05-02T22:43

обострение ситуации в днр и лнр

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германия

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министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций.Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50 процентов и более."Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1 процента) и самому себе (99,9 процента). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В Минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. Сейчас проводится проверка, затем назначат временного попечителя для проведения аудита.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, германия, санкции, министерство финансов сша