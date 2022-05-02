https://ria.ru/20220502/gaz-1786564226.html
США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября
США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября - РИА Новости, 02.05.2022
США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября
Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T17:24
2022-05-02T17:24
2022-05-02T22:43
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
сша
германия
санкции
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Министерство финансов США опубликовало лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций.Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50 процентов и более."Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1 процента) и самому себе (99,9 процента). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В Минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. Сейчас проводится проверка, затем назначат временного попечителя для проведения аудита.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, германия, санкции, министерство финансов сша
17:24 02.05.2022 (обновлено: 22:43 02.05.2022)
США разрешили сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября
Минфин США выдал лицензию на сделки с Gazprom Germania GMBH до 30 сентября
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости.
Министерство финансов США опубликовало
лицензию, которая разрешает сделки с компанией Gazprom Germania GmbH до 30 сентября.
На компанию распространяются санкции, которые связаны с размещением новых долговых обязательств и выпуском акций.
Лицензия относится также к любым структурам, в которых Gazprom Germania GmbH принадлежит от 50 процентов и более.
"Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", таким образом прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Теперь общество "Газпром экспорт бизнес-сервисы" принадлежит АО "Палмэри" (0,1 процента) и самому себе (99,9 процента). При этом ранее СМИ сообщали, что Германии обдумывает национализацию немецких дочерних компаний "Газпрома" и "Роснефти" в связи с возможным прекращением поставок энергоносителей из России.
Однако 4 апреля власти Германии заявили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В Минэкономики страны (BMWK) считают, что компания была приобретена некими инвесторами без получения разрешения, что делает сделку недействительной. Сейчас проводится проверка, затем назначат временного попечителя для проведения аудита.