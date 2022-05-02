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Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON - РИА Новости, 02.05.2022
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Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON - РИА Новости, 02.05.2022
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON
Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:54
2022-05-02T17:00
экономика
в мире
германия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", - сказал он.
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экономика, в мире, германия, цены на нефть, санкции в отношении россии
16:54 02.05.2022 (обновлено: 17:00 02.05.2022)
 
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON

Глава концерна E.ON: Германия едва ли продержится ближайшие две зимы без российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
"Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", - сказал он.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
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