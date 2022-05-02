https://ria.ru/20220502/gaz-1786561209.html
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON - РИА Новости, 02.05.2022
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON
Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:54
2022-05-02T16:54
2022-05-02T17:00
экономика
в мире
германия
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", - сказал он.
https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786517073.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, германия, цены на нефть, санкции в отношении россии
16:54 02.05.2022 (обновлено: 17:00 02.05.2022)
Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON
Глава концерна E.ON: Германия едва ли продержится ближайшие две зимы без российского газа