https://ria.ru/20220502/gaz-1786561209.html

Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON

Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON - РИА Новости, 02.05.2022

Германия едва ли продержится без российского газа, заявил глава E.ON

Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:54

2022-05-02T16:54

2022-05-02T17:00

экономика

в мире

германия

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Без импорта газа из России Германия едва ли продержится ближайшие две зимы, ожидается ущерб экономике и промышленности, заявил в интервью газете FAZ глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы - разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными. Так что я могу только предостеречь от газового эмбарго", - сказал он.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786517073.html

германия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, в мире, германия, цены на нефть, санкции в отношении россии