https://ria.ru/20220502/gaz-1786555735.html
Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро
Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро - РИА Новости, 02.05.2022
Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро
Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T16:07
2022-05-02T16:07
2022-05-02T19:32
экономика
газпром
европа
природный газ
евросоюз
санкции
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ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости. Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.В понедельник в Брюсселе пройдет совет министров стран Евросоюза по энергетике."Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу. — Прим. ред.) в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", — сказала Помпили перед заседанием.Она отметила, что созвала совет министров ЕС по энергетике, чтобы выразить солидарность с Болгарией и Польшей, а также осудить одностороннее решение России о прекращении поставки газа этим странам из-за неуплаты за него в рублях, которое министр назвала "неприемлемым"."Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах", — добавила она."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".
https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, европа, природный газ, евросоюз, санкции
16:07 02.05.2022 (обновлено: 19:32 02.05.2022)
Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро
Французский министр Помпили: страны ЕС хотят продолжать платить за российский газ в евро
ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости. Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
В понедельник в Брюсселе
пройдет совет министров стран Евросоюза по энергетике.
"Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу. — Прим. ред.) в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", — сказала Помпили перед заседанием.
Она отметила, что созвала совет министров ЕС по энергетике, чтобы выразить солидарность с Болгарией и Польшей, а также осудить одностороннее решение России о прекращении поставки газа этим странам из-за неуплаты за него в рублях, которое министр назвала "неприемлемым".
"Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах", — добавила она.
"Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG
из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке
специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже
и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом
".