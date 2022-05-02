https://ria.ru/20220502/gaz-1786555735.html

Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро

Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро - РИА Новости, 02.05.2022

Французский министр: все страны ЕС хотят платить за российский газ в евро

Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T16:07

2022-05-02T16:07

2022-05-02T19:32

экономика

газпром

европа

природный газ

евросоюз

санкции

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ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости. Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.В понедельник в Брюсселе пройдет совет министров стран Евросоюза по энергетике."Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу. — Прим. ред.) в евро, и не позволим навязать нам односторонние изменения в контрактах", — сказала Помпили перед заседанием.Она отметила, что созвала совет министров ЕС по энергетике, чтобы выразить солидарность с Болгарией и Польшей, а также осудить одностороннее решение России о прекращении поставки газа этим странам из-за неуплаты за него в рублях, которое министр назвала "неприемлемым"."Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за контракты, которые были изначально в долларах", — добавила она."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за неуплаты поставок по новой схеме в рублях.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В этих условиях Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте, банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — "Газпромом".

https://ria.ru/20220428/gaz-1785824453.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, европа, природный газ, евросоюз, санкции