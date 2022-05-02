https://ria.ru/20220502/gaz-1786543650.html

"Газпром" не заказал на третий квартал транзитные мощности через Польшу

"Газпром" не заказал на третий квартал транзитные мощности через Польшу - РИА Новости, 02.05.2022

"Газпром" не заказал на третий квартал транзитные мощности через Польшу

"Газпром" не стал бронировать на третий квартал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, а дополнительные мощности для транзита... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:21

2022-05-02T14:21

2022-05-02T14:21

экономика

польша

украина

россия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на третий квартал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу, а дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.На аукционе в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка магистрали "Ямал — Европа" в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако российская компания не заказала их.В августе, ноябре прошлого года и в марте текущего "Газпром" также не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и дополнительные мощности через Украину на следующие кварталы.Дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России вновь — как и на аукционах бронирования мощностей на апрель и май — не предлагались.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. А долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу — Европе" закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует его мощности через аукционы."Ямал — Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с газопроводом "Северный поток", составляют основные маршруты поставок трубопроводного газа из России в Европу.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220502/dokhody-1786543482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, польша, украина, россия, газпром, северный поток