https://ria.ru/20220502/gaz-1786529170.html

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 02.05.2022

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая, что чуть выше... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:45

2022-05-02T11:45

2022-05-02T11:45

экономика

украина

европа

газпром

природный газ

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая, что чуть выше вчерашних 97,2 миллиона, следует из сообщения компании."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтверждёнными заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

https://ria.ru/20220502/gaz-1786519185.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, европа, газпром, природный газ