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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 02.05.2022
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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 02.05.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая, что чуть выше... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:45
2022-05-02T11:45
экономика
украина
европа
газпром
природный газ
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая, что чуть выше вчерашних 97,2 миллиона, следует из сообщения компании."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтверждёнными заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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экономика, украина, европа, газпром, природный газ
11:45 02.05.2022
 
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" подает газ для транзита через Украину по заявке на 98,96 миллиона кубометров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции
Запорный кран на компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Запорный кран на компрессорной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром" продолжает поставлять газ через Украину в соответствии с заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая, что чуть выше вчерашних 97,2 миллиона, следует из сообщения компании.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтверждёнными заявками европейских потребителей — 98,96 миллиона кубометров на 2 мая", — говорится в сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
09:56
Заявки на транзит российского газа через Украину выросли на 76 процентов
 
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