https://ria.ru/20220502/gaubitsy-1786574213.html

Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц

Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц - РИА Новости, 02.05.2022

Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц

США передали украинским силам 80 процентов выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:15

2022-05-02T19:15

2022-05-02T22:54

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США передали украинским силам 80 процентов выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Я могу подтвердить, что 80 процентов гаубиц типа "Три семерки" (М177) переданы украинцам", — сообщил он, уточнив, что речь идет о 70 из 90 орудий.Украинцы также получили половину из выделенных им 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.По его словам, более 170 украинских военных прошли обучение обращению с М177, выпуск еще 50 курсантов ожидается в понедельник."Завтра еще 50 украинцев прибывают на тренировочные объекты, чтобы на этой неделе начать подготовку", — сказал чиновник.Он добавил, что накануне 20 украинских военных начали недельный курс изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.Представитель Пентагона сообщил, что за последние сутки США отправили 14 самолетов с военной помощью Украине, еще 23 рейса организовали пять других стран.

https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша