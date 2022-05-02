https://ria.ru/20220502/gaubitsy-1786574213.html
Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц
Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц - РИА Новости, 02.05.2022
Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц
США передали украинским силам 80 процентов выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:15
2022-05-02T19:15
2022-05-02T22:54
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США передали украинским силам 80 процентов выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона."Я могу подтвердить, что 80 процентов гаубиц типа "Три семерки" (М177) переданы украинцам", — сообщил он, уточнив, что речь идет о 70 из 90 орудий.Украинцы также получили половину из выделенных им 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.По его словам, более 170 украинских военных прошли обучение обращению с М177, выпуск еще 50 курсантов ожидается в понедельник."Завтра еще 50 украинцев прибывают на тренировочные объекты, чтобы на этой неделе начать подготовку", — сказал чиновник.Он добавил, что накануне 20 украинских военных начали недельный курс изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.Представитель Пентагона сообщил, что за последние сутки США отправили 14 самолетов с военной помощью Украине, еще 23 рейса организовали пять других стран.
https://ria.ru/20220423/zapad-1784998164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, министерство обороны сша
19:15 02.05.2022 (обновлено: 22:54 02.05.2022)
Пентагон сообщил о передаче Киеву 80% от общего числа выделенных гаубиц
Пентагон сообщил о передаче Киеву 80 процентов от общего числа выделенных гаубиц
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США передали украинским силам 80 процентов выделенных им американских гаубиц и подготовили по меньшей мере 170 военных обращению с ними, заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.
"Я могу подтвердить, что 80 процентов гаубиц типа "Три семерки" (М177) переданы украинцам", — сообщил он, уточнив, что речь идет о 70 из 90 орудий.
Украинцы также получили половину из выделенных им 140 тысяч 155-миллиметровых снарядов к гаубицам.
По его словам, более 170 украинских военных прошли обучение обращению с М177, выпуск еще 50 курсантов ожидается в понедельник.
"Завтра еще 50 украинцев прибывают на тренировочные объекты, чтобы на этой неделе начать подготовку", — сказал чиновник.
Он добавил, что накануне 20 украинских военных начали недельный курс изучения разведывательно-ударных беспилотников Phoenix Ghost.
Представитель Пентагона
сообщил, что за последние сутки США
отправили 14 самолетов с военной помощью Украине
, еще 23 рейса организовали пять других стран.