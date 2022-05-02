https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html

Мясо — огонь! Самые вкусные блюда на гриле от лучших шеф-поваров Москвы

Мясо — огонь! Самые вкусные блюда на гриле от лучших шеф-поваров Москвы - РИА Новости, 02.05.2022

Мясо — огонь! Самые вкусные блюда на гриле от лучших шеф-поваров Москвы

Пикник, компания друзей, смех, музыка, дымок над мангалом, запах еды — обычная атмосфера длинных майских выходных. Секреты приготовления шашлыков, люля-кебабов, РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:00

2022-05-02T08:11

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Пикник, компания друзей, смех, музыка, дымок над мангалом, запах еды — обычная атмосфера длинных майских выходных. Секреты приготовления шашлыков, люля-кебабов, стейков в фольге, рыбы на решетке и других блюд на гриле для РИА Новости раскрывают шеф-повара столичных ресторанов.Шашлык из баранины от Гаяне Бреиовой, бренд-шефа ресторана Gayane’sВ Армении шашлык называют хоровац, и это самое популярное блюдо национальной кухни. Мясо используют разное. При этом молодую баранину (берите корейку на кости) можно не мариновать: солим, перчим — и на огонь. Так сохраняется натуральный вкус, говорит Гаяне.Свинину (корейку, ребра, шейку) маринуют за два часа до жарки с репчатым луком, солью, красным, черным перцем, сушеным чабрецом, реганом (аналог базилика). Для сочности плесните минеральную воду. Мясо курицы смешивают с солью, перцем, хмели-сунели, растительным маслом, сметаной или майонезом за полчаса до жарки. Можно добавить карри, куркуму, соевый соус.Ингредиенты:Баранина — 1,5 килограммаСоль — две столовые ложкиПерец — одна чайная ложкаМинеральная газированная вода — 0,5 литраСушеный реган — десять граммовЧабрец — десять граммовЧабер — десять граммовМикс из свежей зелени — десять граммовПриготовлениеБараний окорок порубить на стейки размером четыре на четыре сантиметра, можно с косточкой. Мариновать не менее двух часов с солью, перцем, минеральной водой, сушеным реганом, чабрецом, чабером и свежей зеленью. Немного обжарить на углях, отставить минуты на две, затем поместить на легкий жар еще на четыре минуты. Заверните мясо в лаваш, чтобы он пропитался жиром, а шашлык дошел.Люля-кебаб от Сергея Навасартова, бренд-шефа ресторана "Ноев ковчег"Мясной фарш, нанизанный на шампур и зажаренный на углях, под разными названиями известен многим народам — от Балкан до Ирана. Фарш нужно вымешивать руками довольно долго (минут 15) до получения необходимой плотности. Деревянные шпажки заранее замочите в воде."В детстве я ездил к своему дяде Аркадику. Он кормил меня очень вкусным кебабом: завернул в лаваш люля, свежие овощи, лук, зелень, добавил соус с томатами. Этот вкус я помню до сих пор, — говорит Сергей Навасартов. — Сейчас в фарш я добавляю запеченный на мангале перец Рамиро, лук и зелень. Блюдо получается нежным и сочным".ИнгредиентыВырезка телятины — один килограммРепчатый лук — 120 граммовГовяжий жир (хребтовый) — 180 граммовСоль — 18 граммовПерец — пять граммовПаприка — десять граммовПерец Рамиро — два килограммаПетрушка — десять граммовКинза — десять граммовФиолетовый базилик — десять граммовПриготовлениеМякоть телятины, лук и говяжий жир перемалываем в мясорубке на средней решетке. Добавляем соль, перец и молотую красную паприку, отправляем фарш в холодильник на час.Перец Рамиро запекаем на мангале до почернения (минут 15), очищаем от кожуры и мелко рубим, смешиваем с измельченной зеленью и добавляем в фарш. Разделяем его на порции по 150 граммов, насаживаем на шампуры и обжариваем с обеих сторон по шесть минут.Шашлык из лосося от Марка Шах Акбари, шеф-повара ресторана FOLKЭто блюдо достаточно легкое. Его невозможно испортить, хотя важно не пересушить на огне, добившись лишь румяной корочки."Когда я гостил у бабушки в Иране, она запекала рыбу под глазурью из гранатового сока и фиников. Еда получалась сладкая, как конфета, и вкус рыбы не чувствовался", — рассказывает Марк. Теперь к основному блюду он предлагает добавить легкий гарнир — обжаренные листья свеклы.ИнгредиентыМурманский лосось (филе без кожи) — 80 граммовСоус понзу — 20 граммовСоль — один граммМасло аджики — пять граммовФиники иранские — 30 граммовЛистья свеклы (мангольд) — 100 граммовТимьян — один граммОливковое масло — 15 граммовСоус наршараб — 20 граммовКуриный бульон — 30 граммовМасло сливочное — 20 граммовМасло из кавказских трав — пять граммов Лук-резанец — один граммПриготовлениеСпинку мурманского лосося очищаем от кожи, костей, разделываем на мини-стейки. Маринуем их в соусе понзу с добавлением соли, тимьяна и масла аджики. Нанизываем на шпажку, чередуя лосось и половинку финика. Жарим на гриле пару минут — до готовности.Для соуса в куриный бульон добавляем домашний соус наршараб из гранатового сока, кардамон, корицу, каштановый мед и сливочное масло. Должна получиться густая консистенция.Листья свеклы очищаем от стебля, замачиваем в соли, промываем и обжариваем на оливковом масле десять секунд.Выкладываем шашлык на мангольд, поливаем соусом, маслом из трав и посыпаем мелко рубленным луком-резанцом.Турнедо Россини от Валеры Паталахи, шеф-повара ресторана RossiniСтейк в честь знаменитого итальянского композитора Джоаккино Россини — гурмана, устраивавшего роскошные приемы, где он предлагал изысканную еду. Назвал так блюдо его друг, шеф-повар Казимир Мойсонс. Оно подается в виде башенки.Ингредиенты:Говяжья вырезка — 250 граммовПечень утиная (фуа-гра) — 50 граммовХлеб или бриошь — 40 граммовЧерный трюфель — три граммаОливковое масло — 50 миллилитровМасло топленое — десять граммовТрюфельное масло — пять миллилитровМука пшеничная — десять граммовСоль и перец — по вкусуСоус хойсин — десять граммовПерец чили — одна штукаПетрушка — пять граммовСоус демиглас — 100 граммовГовяжий бульон — 250 миллилитровТрюфельное масло — десять граммовПриготовлениеВ сковороде смешать соусы хойсин, демиглас, нарезанные чили и петрушку, говяжий бульон, соль и перец. Выпарить до густой консистенции, процедить, добавить трюфельное масло. Соус готов.Мясо посолить, поперчить и обжарить на гриле.На тарелку выложить подрумяненную бриошь, полить соусом и трюфельным маслом, следом — вырезку и фуа-гра, добавить три ложки соуса и слайсы черного трюфеля.Ножка ягненка от Артура Гедгафова, бренд-шефа ресторана "Высота 5642"Находка для любителей нежнейшего, сочного мяса. В отличие от говядины и свинины, его употребление не запрещает ни одна религия. Мясо молодого барашка (до года) — розового цвета. Оно отлично сочетается с овощами, соусами и специями.ИнгредиентыНожка ягненка — 700 граммовСоль — восемь граммовПерец черный — десять граммовПерец чили — десять граммовТархун или тимьян — 20 граммовМасло оливковое — 20 граммовЧеснок свежий — один зубчикПриготовлениеНожку ягненка маринуем 15-18 часов (лучше оставить на ночь) с солью, черным и красным перцем, тархуном или тимьяном, чесноком, оливковым маслом. Затем томим в духовке семь часов при низкой температуре (110 градусов). После этого обжариваем на решетке мангала, в хоспере (дровяная печь) или запекаем в духовом шкафу.Подать блюдо можно с соусами, зеленью и запеченным на мангале томатом.

https://ria.ru/20200501/1570795296.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, иран, армения, шашлык, еда, еда - туризм