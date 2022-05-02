15:59 02.05.2022 (обновлено: 17:28 02.05.2022)
France 2: отсутствие россиян ударит по французскому туризму
France 2 сообщил о грозящих французскому туризму проблемах из-за отсутствия россиян
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует с моста Эйфелеву башню в Париже
Девушка фотографирует с моста Эйфелеву башню в Париже. Архивное фото
Французский туризм не сможет восполнить финансовые потери от отсутствия россиян, передает France 2.
Как отмечают в отрасли, они чаще других устраивают роскошные свадьбы во дворцах и прогулки на яхтах.
"Они готовы заплатить сотни тысяч евро, чтобы иметь возможность сыграть свадьбу в историческом замке с почтовой открытки. Однако пока все это осталось в прошлом", — посетовала менеджер по связям из Парижа Элиза Галле.
По данным телеканала, представители туриндустрии опасаются, что отсутствие путешественников из России приведет к финансовым потерям, которые будет сложно компенсировать.
Наряду с американцами и китайцами, россияне считаются во Франции особенно активными потребителями — на них возлагала надежды пострадавшая из-за коронавируса французская туристическая отрасль, говорится в материале.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.