https://ria.ru/20220502/frantsiya-1786554400.html

France 2: отсутствие россиян ударит по французскому туризму

France 2: отсутствие россиян ударит по французскому туризму - РИА Новости, 02.05.2022

France 2: отсутствие россиян ударит по французскому туризму

Французский туризм не сможет восполнить финансовые потери от отсутствия россиян, передает France 2. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T15:59

2022-05-02T15:59

2022-05-02T17:28

туризм

россия

франция

украина

в мире

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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Французский туризм не сможет восполнить финансовые потери от отсутствия россиян, передает France 2.Как отмечают в отрасли, они чаще других устраивают роскошные свадьбы во дворцах и прогулки на яхтах.По данным телеканала, представители туриндустрии опасаются, что отсутствие путешественников из России приведет к финансовым потерям, которые будет сложно компенсировать.Наряду с американцами и китайцами, россияне считаются во Франции особенно активными потребителями — на них возлагала надежды пострадавшая из-за коронавируса французская туристическая отрасль, говорится в материале.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, франция, украина, в мире, экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, новости - туризм