14:03 02.05.2022 (обновлено: 14:25 02.05.2022)
В Чернобаевке Херсонской области подняли российский флаг
Российский флаг подняли в Чернобаевке Херсонской области, где расположен аэропорт
© РИА НовостиРоссийский флаг подняли в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка
© РИА Новости
Российский флаг подняли в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка
ХЕРСОН, 2 мая — РИА Новости. У здания местного исполкома в поселке Чернобаевка подняли российский флаг, передает корреспондент РИА Новости.
Здесь расположен херсонский международный аэропорт.
Российские силовики также сняли украинские таблички со здания местной администрации.
Как рассказали жители Чернобаевки, бывший глава поселковой администрации Игорь Дударь сбежал на территорию, подконтрольную Украине. Во время его правления у памятника погибшим героям Великой Отечественной войны был погашен Вечный огонь, а с поселковой доски Почета были сняты фотографии ветеранов. Сейчас, как заверили в военно-гражданской администрации Херсонской области, все это исправят.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.