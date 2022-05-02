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Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров - РИА Новости, 02.05.2022
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Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров
Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров - РИА Новости, 02.05.2022
Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал внесение президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана в список сайта... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:05
2022-05-02T11:07
в мире
европа
дмитрий медведев
россия
венгрия
украина
виктор орбан
зоран миланович
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал внесение президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана в список сайта "Миротворец", заявив, что такими темпами скоро в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками."Понятно, что всегда мало оружия, наемников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта "Миротворец". Туда попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан. Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте" - написал он в Telegram-канале.Это приведет к расправам, считает Медведев."Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ". Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих – берегитесь. Вы тоже под подозрением" - добавил он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что "Миротворец" мог быть создан при содействии госдепа США.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html
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в мире, европа, дмитрий медведев, россия, венгрия, украина, виктор орбан, зоран миланович, мария захарова, генеральная прокуратура рф
11:05 02.05.2022 (обновлено: 11:07 02.05.2022)
 
Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров

Медведев: Киев заносит лидеров ЕС на "Миротворец", так как они не хотят раскошеливаться

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал внесение президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана в список сайта "Миротворец", заявив, что такими темпами скоро в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками.
"Понятно, что всегда мало оружия, наемников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта "Миротворец". Туда попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан. Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте" - написал он в Telegram-канале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
09:41
Премьера Венгрии внесли в базу "Миротворца"
Это приведет к расправам, считает Медведев.
"Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ". Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих – берегитесь. Вы тоже под подозрением" - добавил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".
Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что "Миротворец" мог быть создан при содействии госдепа США.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
10:53
Украина все более бесцеремонно садится на шею Европе, заявил Медведев
 
В миреЕвропаДмитрий МедведевРоссияВенгрияУкраинаВиктор ОрбанЗоран МилановичМария ЗахароваГенеральная прокуратура РФ
 
 
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