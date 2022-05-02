https://ria.ru/20220502/evropa-1786524884.html

Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров

Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров - РИА Новости, 02.05.2022

Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал внесение президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана в список сайта... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:05

2022-05-02T11:05

2022-05-02T11:07

в мире

европа

дмитрий медведев

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виктор орбан

зоран миланович

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал внесение президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана в список сайта "Миротворец", заявив, что такими темпами скоро в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками."Понятно, что всегда мало оружия, наемников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира. Вот теперь европейских руководителей стали заносить в проскрипционные списки сайта "Миротворец". Туда попали такие лидеры, как президент Хорватии Зоран Миланович и премьер Венгрии Виктор Орбан. Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте" - написал он в Telegram-канале.Это приведет к расправам, считает Медведев."Такими темпами скоро прямо в европейских столицах украинские нацисты будут лично вести расправу с неугодными начальниками и "отделять агнцев от козлищ". Решать, кто не войдет в счастливое украинофильское завтра. Так что президенты и премьеры Франции, ФРГ, Италии и прочих – берегитесь. Вы тоже под подозрением" - добавил он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был внесен в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист".Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие. Также венгерский премьер говорил, что страна готова платить за российский газ в рублях.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и других, называя их "изменниками родины". Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский интернет-сайт "Миротворец" был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины "для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что "Миротворец" мог быть создан при содействии госдепа США.

https://ria.ru/20220502/ukraina-1786518737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, европа, дмитрий медведев, россия, венгрия, украина, виктор орбан, зоран миланович, мария захарова, генеральная прокуратура рф