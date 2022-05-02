https://ria.ru/20220502/evrokomissiya-1786535831.html

ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть

ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть - РИА Новости, 02.05.2022

ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть

Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, учитывая зависимость этих стран от поставок из России. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:06

2022-05-02T13:06

2022-05-02T13:06

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

экономика

международное энергетическое агентство

словакия

венгрия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, учитывая зависимость этих стран от поставок из России.Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.Как сообщили агентству Рейтер официальные лица ЕС, "чтобы сохранить единство" в Евросоюзе, Еврокомиссия может либо сделать исключение для Словакии и Венгрии, либо предложить этим странам "долгий переходный период". По данным источников, эмбарго, скорее всего, будет вводиться поэтапно и войдет в полную силу лишь в начале следующего года.Как отмечает агентство со ссылкой на Международное энергетическое агентство, Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, для Венгрии доля российских поставок составляет 58%. Новый пакет санкций будет представлен постпредам ЕС в среду.Как заявляли в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786517073.html

https://ria.ru/20220502/embargo-1786530147.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, международное энергетическое агентство, словакия, венгрия, россия, валдис домбровскис, владимир путин