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ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть - РИА Новости, 02.05.2022
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ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть
ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть - РИА Новости, 02.05.2022
ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть
Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, учитывая зависимость этих стран от поставок из России. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:06
2022-05-02T13:06
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
международное энергетическое агентство
словакия
венгрия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, учитывая зависимость этих стран от поставок из России.Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.Как сообщили агентству Рейтер официальные лица ЕС, "чтобы сохранить единство" в Евросоюзе, Еврокомиссия может либо сделать исключение для Словакии и Венгрии, либо предложить этим странам "долгий переходный период". По данным источников, эмбарго, скорее всего, будет вводиться поэтапно и войдет в полную силу лишь в начале следующего года.Как отмечает агентство со ссылкой на Международное энергетическое агентство, Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, для Венгрии доля российских поставок составляет 58%. Новый пакет санкций будет представлен постпредам ЕС в среду.Как заявляли в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786517073.html
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еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика, международное энергетическое агентство, словакия, венгрия, россия, валдис домбровскис, владимир путин
13:06 02.05.2022
 
ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть

Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, учитывая зависимость этих стран от поставок из России.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
09:11
В Венгрии заявили, что не поддержат санкции ЕС против российского газа
Как сообщили агентству Рейтер официальные лица ЕС, "чтобы сохранить единство" в Евросоюзе, Еврокомиссия может либо сделать исключение для Словакии и Венгрии, либо предложить этим странам "долгий переходный период". По данным источников, эмбарго, скорее всего, будет вводиться поэтапно и войдет в полную силу лишь в начале следующего года.
Как отмечает агентство со ссылкой на Международное энергетическое агентство, Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, для Венгрии доля российских поставок составляет 58%. Новый пакет санкций будет представлен постпредам ЕС в среду.
Как заявляли в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.
Добыча нефти в России - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
11:57
СМИ: три страны отозвали право вето на эмбарго ЕС на российскую нефть
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
 
ЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреЭкономикаМеждународное энергетическое агентствоСловакияВенгрияРоссияВалдис ДомбровскисВладимир Путин
 
 
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