ЕК может разрешить Венгрии и Словакии покупать российскую нефть
Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить эмбарго на российскую нефть
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Еврокомиссия может разрешить Венгрии и Словакии не вводить запрет на покупку российской нефти, учитывая зависимость этих стран от поставок из России.
Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью газете Times заявил, что Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций, одним из пунктов которого будет "некая форма" нефтяного эмбарго.
Как сообщили агентству Рейтер официальные лица ЕС, "чтобы сохранить единство" в Евросоюзе, Еврокомиссия может либо сделать исключение для Словакии и Венгрии, либо предложить этим странам "долгий переходный период". По данным источников, эмбарго, скорее всего, будет вводиться поэтапно и войдет в полную силу лишь в начале следующего года.
Как отмечает агентство со ссылкой на Международное энергетическое агентство, Словакия получает 96% нефти и нефтепродуктов из России, для Венгрии доля российских поставок составляет 58%. Новый пакет санкций будет представлен постпредам ЕС в среду.
Как заявляли в Кремле, эмбарго на поставки российской нефти очень серьезно ухудшит энергобаланс в Европе, а американцы останутся "при своих", такое решение ударит по всем.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.