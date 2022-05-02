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С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека - РИА Новости, 02.05.2022
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С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека
С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека - РИА Новости, 02.05.2022
С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека
C территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе за два дня вышли более сотни человек, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:03
2022-05-02T14:04
в мире
мариуполь
россия
оон
донецкая народная республика
игорь конашенков
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. C территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе за два дня вышли более сотни человек, сообщили журналистам в Минобороны.Там уточнили, что в результате операции по вызволению мирных жителей, которых удерживают националисты, 30 апреля с территории завода вышел 21 человек и еще 25 — из близлежащих домов. Все 46 добровольно решили остаться в ДНР, отметили в ведомстве."Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 &lt;…&gt; гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Одиннадцать освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике", — заявили в министерстве.Выехать на территорию, подконтрольную Киеву, захотели 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Сейчас автоколонна уже выехала в направлении Запорожья, российские военные обеспечивают безопасность ее следования, подчеркнули в ведомстве.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html
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в мире, мариуполь, россия, оон, донецкая народная республика, игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток")
13:03 02.05.2022 (обновлено: 14:04 02.05.2022)
 
С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека

Минобороны сообщило об эвакуации с территории "Азовстали" 30 апреля и 1 мая 101 человека

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. C территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе за два дня вышли более сотни человек, сообщили журналистам в Минобороны.
Там уточнили, что в результате операции по вызволению мирных жителей, которых удерживают националисты, 30 апреля с территории завода вышел 21 человек и еще 25 — из близлежащих домов. Все 46 добровольно решили остаться в ДНР, отметили в ведомстве.
"Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 <…> гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Одиннадцать освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике", — заявили в министерстве.
Выехать на территорию, подконтрольную Киеву, захотели 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Сейчас автоколонна уже выехала в направлении Запорожья, российские военные обеспечивают безопасность ее следования, подчеркнули в ведомстве.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
Вчера, 19:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На "Азовстали" находится генерал из наемников, сообщила сотрудница завода
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Освобожденный Мариуполь
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

Мальчик пожимает руку бойцу полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике в Левобережном районе Мариуполя
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь, на территории которого укрылись остатки формирования националистов
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

Дети качаются на качелях во дворе дома в Левобережном районе Мариуполя
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

Жители у разбитой машины в Левобережном районе Мариуполя.
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Разрушенный дом и остатки сгоревшего танка в Левобережном районе Мариуполя
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

Жители идут по улице в Левобережном районе Мариуполя
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Множество домов в городе разрушено.

Житель в Левобережном районе Мариуполя
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

Пожар в квартире жилого дома в Левобережном районе Мариуполя
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

Жители покидают кварталы в Левобережном районе Мариуполя, расположенные у промзоны завода Азовсталь
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

Бойцы Народной милиции ДНР в Левобережном районе Мариуполя
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанк

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

Жители встречают под Донецком бойцов батальона Сомали, вернувшихся из освобожденного Мариуполя
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
1 из 13

Российские войска и подразделения Народной милиции ДНР освободили Мариуполь.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Российский президент принял решение отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", назвав его нецелесообразным.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Остающаяся на заводе украинская группировка не повлияет на налаживание мирной жизни, считают военные.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Обстановка в городе спокойная, можно наводить порядок.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Что можно восстановить — сделают сразу, остальное обещают разбить на этапы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Общая цель — чтобы после восстановления Мариуполь стал лучше, чем был, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Для тех, кто хочет покинуть город, организована эвакуация.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

Множество домов в городе разрушено.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Без стекол практически 90% домов, в квартирах жить невозможно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За сутки в Безыменное эвакуированы 547 человек. Еще 79 горожан доставили в Запорожскую область и передали представителям Украины.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Батальон "Сомали", принимавший участие в боях за Мариуполь, покинул город и отправился в Донецк.

© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
13 из 13

Жители Донецка встретили бойцов с флагами и цветами.

© РИА Новости / Сергей Батурин
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В миреМариупольРоссияООНДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")
 
 
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