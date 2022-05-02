https://ria.ru/20220502/evakuatsiya-1786535573.html

С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека

С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека - РИА Новости, 02.05.2022

С территории "Азовстали" эвакуировали 101 человека

C территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе за два дня вышли более сотни человек, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:03

2022-05-02T13:03

2022-05-02T14:04

в мире

мариуполь

россия

оон

донецкая народная республика

игорь конашенков

владимир путин

александр семенов (батальон "восток")

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. C территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе за два дня вышли более сотни человек, сообщили журналистам в Минобороны.Там уточнили, что в результате операции по вызволению мирных жителей, которых удерживают националисты, 30 апреля с территории завода вышел 21 человек и еще 25 — из близлежащих домов. Все 46 добровольно решили остаться в ДНР, отметили в ведомстве."Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 <…> гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. Одиннадцать освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике", — заявили в министерстве.Выехать на территорию, подконтрольную Киеву, захотели 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Сейчас автоколонна уже выехала в направлении Запорожья, российские военные обеспечивают безопасность ее следования, подчеркнули в ведомстве.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/evakuatsiya-1786482067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мариуполь, россия, оон, донецкая народная республика, игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток")