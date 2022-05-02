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Полиция начала задерживать протестующих в Ереване - РИА Новости, 02.05.2022
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Полиция начала задерживать протестующих в Ереване
Полиция начала задерживать протестующих в Ереване - РИА Новости, 02.05.2022
Полиция начала задерживать протестующих в Ереване
Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T08:46
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ереван
армения
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ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.Как передает РИА Новости, у здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.По заявлению оппозиции, с утра понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
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Задержание участников акции протеста оппозиции в Ереване
Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.
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в мире, ереван, армения, видео
Полиция начала задерживать протестующих в Ереване
ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-05-02T08:46
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08:46 02.05.2022 (обновлено: 09:29 02.05.2022)
 
Полиция начала задерживать протестующих в Ереване

Полиция начала задержания на акции протеста оппозиции в центре Еревана

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.
Как передает РИА Новости, у здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.
По заявлению оппозиции, с утра понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.
С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.
 
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