https://ria.ru/20220502/erevan-1786515817.html

Полиция начала задерживать протестующих в Ереване

Полиция начала задерживать протестующих в Ереване - РИА Новости, 02.05.2022

Полиция начала задерживать протестующих в Ереване

Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:46

2022-05-02T08:46

2022-05-02T09:29

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армения

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ЕРЕВАН, 2 мая - РИА Новости. Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.Как передает РИА Новости, у здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.По заявлению оппозиции, с утра понедельника начнутся масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.С 25 апреля армянская оппозиция проводит акции протеста по всей Армении, так как считает, что политика властей "разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит армянской стороне не только новыми уступками, но и потерей государственности". В Ереван направились колонны оппозиционеров из городов Иджеван и Тигранашен, они прибыли в столицу 1 мая и участвуют в митинге.

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Задержание участников акции протеста оппозиции в Ереване Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек. 2022-05-02T08:46 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, видео