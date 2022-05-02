https://ria.ru/20220502/erevan-1786514099.html
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы - РИА Новости, 02.05.2022
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T08:17
2022-05-02T08:17
2022-05-02T09:32
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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Пока что протестующие заблокировали 15 улиц и, в частности, центральную площадь Шаумяна. Там правоохранители оттеснили протестующих, а затем задержали несколько человек. Кроме того, у здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Ее лидеры заявляют, что политика действующей власти разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности. Накануне в Ереване состоялся многотысячный митинг, участники которого разбили на площади Франции палатки и провели там ночь.По словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, с сегодняшнего утра начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. В центре столицы планируется парализовать движение транспорта.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20220430/oppozitsiya-1786340225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения
08:17 02.05.2022 (обновлено: 09:32 02.05.2022)
В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы
Оппозиция, требующая отставки Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване
ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Пока что протестующие заблокировали 15 улиц и, в частности, центральную площадь Шаумяна. Там правоохранители оттеснили протестующих, а затем задержали несколько человек. Кроме того, у здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.
Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Ее лидеры заявляют, что политика действующей власти разрушительна для Армении
и непризнанной Нагорно-Карабахской республики
, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности. Накануне в Ереване
состоялся многотысячный митинг, участники которого разбили на площади Франции
палатки и провели там ночь.
По словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, с сегодняшнего утра начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. В центре столицы планируется парализовать движение транспорта.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.