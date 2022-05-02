https://ria.ru/20220502/erevan-1786514099.html

В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы

В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы - РИА Новости, 02.05.2022

В Ереване оппозиция начала перекрывать улицы

Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T08:17

2022-05-02T08:17

2022-05-02T09:32

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ЕРЕВАН, 2 мая — РИА Новости. Армянская оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начала перекрывать улицы в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Пока что протестующие заблокировали 15 улиц и, в частности, центральную площадь Шаумяна. Там правоохранители оттеснили протестующих, а затем задержали несколько человек. Кроме того, у здания правительства в Ереване выставили усиленное полицейское оцепление.Оппозиция с 25 апреля проводит акции протеста по всей стране. Ее лидеры заявляют, что политика действующей власти разрушительна для Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности. Накануне в Ереване состоялся многотысячный митинг, участники которого разбили на площади Франции палатки и провели там ночь.По словам вице-спикера парламента от фракции "Армения" Ишхана Сагателяна, с сегодняшнего утра начнутся масштабные акции гражданского неповиновения. В центре столицы планируется парализовать движение транспорта.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились бои, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20220430/oppozitsiya-1786340225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения