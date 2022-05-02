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Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 02.05.2022
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Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России
Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России - РИА Новости, 02.05.2022
Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России
Эмбарго на российскую нефть было бы "экспериментом с неизвестным исходом" для европейской экономики, пишет в своей колонке корреспондент немецкой газеты... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T06:05
2022-05-02T10:52
в мире
россия
германия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Эмбарго на российскую нефть было бы "экспериментом с неизвестным исходом" для европейской экономики, пишет в своей колонке корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Клаус Стратманн.Ранее агентство dpa сообщило со ссылкой на собственные источники, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти. По его данным, в ходе последних предварительных переговоров по шестому пакету санкций Берлин "четко высказался" в пользу введения эмбарго.Как отмечает журналист, рассматриваемые странами ЕС меры отражают неуверенность, а не решимость блока. "Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете не имеет значения: риски огромны", — подчеркивает Стратманн.По его словам, как в вопросе нефти, так и вопросе газа "трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно", особенно это касается Германии.Так, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге, который отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. Если эта нефть перестанет поступать по трубопроводу "Дружба", то неизбежен резкий рост цен в Восточной Германии, предупредил Стратманн. "Альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками", — пишет журналист.Кроме того, неизбежным будет и рост цен на мировых рынках нефти, при этом Россия сможет даже увеличить свои доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, выразил мнение автор статьи."Надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна. Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом", — резюмировал Стратманн.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220501/neft-1786472137.html
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в мире, россия, германия, евросоюз, санкции в отношении россии
06:05 02.05.2022 (обновлено: 10:52 02.05.2022)
 
Немцев предупредили об опасности эксперимента с эмбарго на нефть из России

Handelsblatt: эмбарго ЕС на нефть из России станет "экспериментом с неизвестным исходом"

© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба"
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Эмбарго на российскую нефть было бы "экспериментом с неизвестным исходом" для европейской экономики, пишет в своей колонке корреспондент немецкой газеты Handelsblatt Клаус Стратманн.
Ранее агентство dpa сообщило со ссылкой на собственные источники, что правительство Германии поддерживает планы Евросоюза ввести эмбарго на импорт российской нефти. По его данным, в ходе последних предварительных переговоров по шестому пакету санкций Берлин "четко высказался" в пользу введения эмбарго.
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Как отмечает журналист, рассматриваемые странами ЕС меры отражают неуверенность, а не решимость блока. "Выберут ли сейчас государства ЕС введение потолка цен, поэтапное эмбарго с переходными периодами или штрафные тарифы на российскую нефть, в конечном счете не имеет значения: риски огромны", — подчеркивает Стратманн.
По его словам, как в вопросе нефти, так и вопросе газа "трудно угрожать бойкотом, когда очевидно, что альтернатив недостаточно", особенно это касается Германии.
Так, российская нефть идет в основном на нефтеперерабатывающий завод в Бранденбурге, который отрезан от нефтяной инфраструктуры Западной Германии. Если эта нефть перестанет поступать по трубопроводу "Дружба", то неизбежен резкий рост цен в Восточной Германии, предупредил Стратманн. "Альтернативные источники не будут доступны достаточно быстро, не будут в тех объемах, которые необходимы, и не будут обладать необходимыми характеристиками", — пишет журналист.
Кроме того, неизбежным будет и рост цен на мировых рынках нефти, при этом Россия сможет даже увеличить свои доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей, выразил мнение автор статьи.
"Надежда европейцев на то, что другие государства из солидарности воздержатся от покупки дешевой российской нефти, наивна. Нефтяное эмбарго было бы экспериментом с неопределенным исходом", — резюмировал Стратманн.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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