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На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие

На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2022

На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие

В Поронайском районе в понедельник улетел в кювет автобус, перевозивший детей с соревнований, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T13:37

2022-05-02T13:37

2022-05-02T13:37

происшествия

поронайский городской округ

сахалин

дтп

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Поронайском районе в понедельник улетел в кювет автобус, перевозивший детей с соревнований, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.По информации пресс-службы министерства, первую помощь пострадавшим оказали специалисты проезжавшей мимо машины скорой помощи Смирныховской ЦРБ, следом на место аварии прибыла бригада из Поронайской больницы.Предварительно причиной произошедшего стал разрыв заднего колеса. Окончательные выводы будут сделаны специалистами ГИБДД. Водитель от предложенной госпитализации отказался.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html

поронайский городской округ

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, поронайский городской округ, сахалин, дтп