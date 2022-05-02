Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/dtp-1786538631.html
На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие
На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.05.2022
На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие
В Поронайском районе в понедельник улетел в кювет автобус, перевозивший детей с соревнований, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:37
2022-05-02T13:37
происшествия
поронайский городской округ
сахалин
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Поронайском районе в понедельник улетел в кювет автобус, перевозивший детей с соревнований, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.По информации пресс-службы министерства, первую помощь пострадавшим оказали специалисты проезжавшей мимо машины скорой помощи Смирныховской ЦРБ, следом на место аварии прибыла бригада из Поронайской больницы.Предварительно причиной произошедшего стал разрыв заднего колеса. Окончательные выводы будут сделаны специалистами ГИБДД. Водитель от предложенной госпитализации отказался.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html
поронайский городской округ
сахалин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, поронайский городской округ, сахалин, дтп
13:37 02.05.2022
 
На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие

Автобус с детьми вылетел в кювет у села Леонидово в Поронайском районе на Сахалине

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Поронайском районе в понедельник улетел в кювет автобус, перевозивший детей с соревнований, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Крупное ДТП случилось возле села Леонидово. По состоянию на 19.30 (11.30 мск) один ребёнок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести, ещё пятеро отправлены домой для амбулаторного наблюдения. Детям, попавшим в аварию, оказывается вся необходимая помощь", - уточнили РИА Новости в региональном Минздраве.
По информации пресс-службы министерства, первую помощь пострадавшим оказали специалисты проезжавшей мимо машины скорой помощи Смирныховской ЦРБ, следом на место аварии прибыла бригада из Поронайской больницы.
Предварительно причиной произошедшего стал разрыв заднего колеса. Окончательные выводы будут сделаны специалистами ГИБДД. Водитель от предложенной госпитализации отказался.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 18:30В России
В Ивановской области автобус с детьми попал в ДТП
 
ПроисшествияПоронайский городской округСахалинДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала