На Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие
Автобус с детьми вылетел в кювет у села Леонидово в Поронайском районе на Сахалине
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. В Поронайском районе в понедельник улетел в кювет автобус, перевозивший детей с соревнований, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
"Крупное ДТП случилось возле села Леонидово. По состоянию на 19.30 (11.30 мск) один ребёнок госпитализирован в Поронайскую ЦРБ с травмами средней степени тяжести, ещё пятеро отправлены домой для амбулаторного наблюдения. Детям, попавшим в аварию, оказывается вся необходимая помощь", - уточнили РИА Новости в региональном Минздраве.
По информации пресс-службы министерства, первую помощь пострадавшим оказали специалисты проезжавшей мимо машины скорой помощи Смирныховской ЦРБ, следом на место аварии прибыла бригада из Поронайской больницы.
Предварительно причиной произошедшего стал разрыв заднего колеса. Окончательные выводы будут сделаны специалистами ГИБДД. Водитель от предложенной госпитализации отказался.
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