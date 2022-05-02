Украинские войска выпустили по Калиново в ЛНР 20 ракет из "Града"
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Калиново, выпустив 20 ракет из "Града"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Калиново в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град" , заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.25 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.