https://ria.ru/20220502/donbass-1786545897.html

Украинские войска выпустили по Калиново в ЛНР 20 ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Калиново в ЛНР 20 ракет из "Града" - РИА Новости, 02.05.2022

Украинские войска выпустили по Калиново в ЛНР 20 ракет из "Града"

Украинские войска вновь обстреляли Калиново в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град" , заявило представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T14:37

2022-05-02T14:37

2022-05-02T14:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донбасс

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ЛУГАНСК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Калиново в Луганской народной республике, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град" , заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 13.25 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Калиново с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины