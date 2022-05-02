https://ria.ru/20220502/donbass-1786540199.html
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.05.2022
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Два человека пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T13:51
2022-05-02T13:51
2022-05-02T13:51
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Кировском районе Донецка пострадали два человека. В настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В 11.30 представительство ДНР в СЦКК также зафиксировало обстрел Кировского района с применением 15 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
В Донецке два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: два человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ