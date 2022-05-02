Аналитики выяснили, сколько Россия выручит за нефть и газ по итогам года
Rystad Energy: Россия в 2022 году получит от продажи нефти и газа 260 миллиардов долларов
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Доходы бюджета России от продажи нефти и газа по итогам текущего года достигнут 260 миллиардов долларов, значительно превысив результаты предыдущих двух лет за счёт резкого роста цен на энергоносители, считают аналитики Rystad Energy.
"Несмотря на ожидаемое в этом году серьезное сокращение добычи нефти в России, налоговые доходы из-за резкого роста цен на нефть значительно увеличатся – до более чем 180 миллиардов долларов… Чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в Россию в 2022 году", - говорится в сообщении компании.
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Такие результаты будут обусловлены ценовой динамикой. Кроме того, после начала военной операции на Украине 24 февраля европейские покупатели, действительно, начали избегать российской нефти из-за санкционных опасений. Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца. К концу марта уровень поставок начал восстанавливаться благодаря новым заказам из Китая и Индии. В апреле экспорт нефти из России оставался устойчивым.
При этом, по оценкам Rystad, объем добычи нефти в России продолжит сокращаться и к 2030 году упадет на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом; добыча газа в то же время незначительно вырастет, однако будет оставаться ниже уровней до начала украинского конфликта.
Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России. А если санкции в отношении РФ в энергосекторе усилятся, вероятнее всего это сырье уйдет с западного рынка в течение нескольких месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению добычи из-за ограниченных возможностей перенаправления поставок в Азию, а также из-за недостаточного числа хранилищ, заключают в агентстве.
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