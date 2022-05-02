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Аналитики выяснили, сколько Россия выручит за нефть и газ по итогам года - РИА Новости, 02.05.2022
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Аналитики выяснили, сколько Россия выручит за нефть и газ по итогам года
Аналитики выяснили, сколько Россия выручит за нефть и газ по итогам года - РИА Новости, 02.05.2022
Аналитики выяснили, сколько Россия выручит за нефть и газ по итогам года
Доходы бюджета России от продажи нефти и газа по итогам текущего года достигнут 260 миллиардов долларов, значительно превысив результаты предыдущих двух лет за... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T14:20
2022-05-02T14:20
экономика
россия
цены на нефть
европа
азия
природный газ
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Доходы бюджета России от продажи нефти и газа по итогам текущего года достигнут 260 миллиардов долларов, значительно превысив результаты предыдущих двух лет за счёт резкого роста цен на энергоносители, считают аналитики Rystad Energy."Несмотря на ожидаемое в этом году серьезное сокращение добычи нефти в России, налоговые доходы из-за резкого роста цен на нефть значительно увеличатся – до более чем 180 миллиардов долларов… Чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в Россию в 2022 году", - говорится в сообщении компании.Так, отмечается, что ожидаемый доход от экспорта Россией нефти в текущем году будет на 45% и 181% выше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно. Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.Такие результаты будут обусловлены ценовой динамикой. Кроме того, после начала военной операции на Украине 24 февраля европейские покупатели, действительно, начали избегать российской нефти из-за санкционных опасений. Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца. К концу марта уровень поставок начал восстанавливаться благодаря новым заказам из Китая и Индии. В апреле экспорт нефти из России оставался устойчивым.При этом, по оценкам Rystad, объем добычи нефти в России продолжит сокращаться и к 2030 году упадет на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом; добыча газа в то же время незначительно вырастет, однако будет оставаться ниже уровней до начала украинского конфликта.Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России. А если санкции в отношении РФ в энергосекторе усилятся, вероятнее всего это сырье уйдет с западного рынка в течение нескольких месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению добычи из-за ограниченных возможностей перенаправления поставок в Азию, а также из-за недостаточного числа хранилищ, заключают в агентстве.
https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html
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экономика, россия, цены на нефть, европа, азия, природный газ
14:20 02.05.2022
 
Аналитики выяснили, сколько Россия выручит за нефть и газ по итогам года

Rystad Energy: Россия в 2022 году получит от продажи нефти и газа 260 миллиардов долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Доходы бюджета России от продажи нефти и газа по итогам текущего года достигнут 260 миллиардов долларов, значительно превысив результаты предыдущих двух лет за счёт резкого роста цен на энергоносители, считают аналитики Rystad Energy.
"Несмотря на ожидаемое в этом году серьезное сокращение добычи нефти в России, налоговые доходы из-за резкого роста цен на нефть значительно увеличатся – до более чем 180 миллиардов долларов… Чрезвычайно высокие цены на газ в Европе, а также на сжиженный природный газ в Азии создадут примерно 80 миллиардов долларов налоговых поступлений в Россию в 2022 году", - говорится в сообщении компании.
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Так, отмечается, что ожидаемый доход от экспорта Россией нефти в текущем году будет на 45% и 181% выше, чем в 2021 и 2020 годах соответственно. Что касается газа, аналитики полагают, что остановка поставок в Польшу и Болгарию не окажет значительного влияния на доходы.
Такие результаты будут обусловлены ценовой динамикой. Кроме того, после начала военной операции на Украине 24 февраля европейские покупатели, действительно, начали избегать российской нефти из-за санкционных опасений. Первые проблемы с экспортом нефти ожидались в марте, однако, по наблюдению Rystad, подобная ситуация наблюдалась только первые три недели месяца. К концу марта уровень поставок начал восстанавливаться благодаря новым заказам из Китая и Индии. В апреле экспорт нефти из России оставался устойчивым.
При этом, по оценкам Rystad, объем добычи нефти в России продолжит сокращаться и к 2030 году упадет на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом; добыча газа в то же время незначительно вырастет, однако будет оставаться ниже уровней до начала украинского конфликта.
Напряженная ситуация в отношениях с Европой может привести к введению эмбарго на нефть из России. А если санкции в отношении РФ в энергосекторе усилятся, вероятнее всего это сырье уйдет с западного рынка в течение нескольких месяцев, что приведет к дальнейшему сокращению добычи из-за ограниченных возможностей перенаправления поставок в Азию, а также из-за недостаточного числа хранилищ, заключают в агентстве.
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ЭкономикаРоссияЦены на нефтьЕвропаАзияПриродный газ
 
 
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