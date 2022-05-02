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Доходы губернатора Сахалина в 2021 году выросли на треть - РИА Новости, 02.05.2022
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Доходы губернатора Сахалина в 2021 году выросли на треть
Доходы губернатора Сахалина в 2021 году выросли на треть - РИА Новости, 02.05.2022
Доходы губернатора Сахалина в 2021 году выросли на треть
Доходы сахалинского губернатора Валерия Лимаренко за прошлый год увеличились почти на треть, следует из декларации, опубликованной на официальном сайте... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T05:07
2022-05-02T05:07
общество
сахалин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. Доходы сахалинского губернатора Валерия Лимаренко за прошлый год увеличились почти на треть, следует из декларации, опубликованной на официальном сайте правительства региона.Как следует из документа, в 2021 году глава региона заработал 30 923 089 рублей, годом ранее он задекларировал 20,7 миллиона рублей.Имущество главы островного региона не претерпело изменений по сравнению с прошлым годом: он также владеет 17 объектами недвижимости, в числе которых 10 нежилых помещений и один земельный участок. В декларации также фигурируют прицепы МЗСА 817710 и МЗСА 821711. Два жилых дома, еще два земельных участка, здание и квартира принадлежат губернатору на основаниях совместной или долевой собственности.Доход супруги губернатора вырос с 994 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. У нее по-прежнему три квартиры, земельный участок, гараж и Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, остальная недвижимость находится в совместной с супругом собственности.
https://ria.ru/20200813/1575746241.html
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общество, сахалин, валерий лимаренко
05:07 02.05.2022
 
Доходы губернатора Сахалина в 2021 году выросли на треть

Доходы губернатора Сахалина Лимаренко в 2021 году выросли до 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 мая – РИА Новости. Доходы сахалинского губернатора Валерия Лимаренко за прошлый год увеличились почти на треть, следует из декларации, опубликованной на официальном сайте правительства региона.
Как следует из документа, в 2021 году глава региона заработал 30 923 089 рублей, годом ранее он задекларировал 20,7 миллиона рублей.
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Имущество главы островного региона не претерпело изменений по сравнению с прошлым годом: он также владеет 17 объектами недвижимости, в числе которых 10 нежилых помещений и один земельный участок. В декларации также фигурируют прицепы МЗСА 817710 и МЗСА 821711. Два жилых дома, еще два земельных участка, здание и квартира принадлежат губернатору на основаниях совместной или долевой собственности.
Доход супруги губернатора вырос с 994 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. У нее по-прежнему три квартиры, земельный участок, гараж и Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, остальная недвижимость находится в совместной с супругом собственности.
 
ОбществоСахалинВалерий Лимаренко
 
 
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