https://ria.ru/20220502/dnr-1786574483.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста

Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста - РИА Новости, 02.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста

Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T19:19

2022-05-02T19:19

2022-05-02T19:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784894297_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_2ef44346b2d410d3b7ea3c59fdb7e2e9.jpg

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста, две реактивные системы залпового огня "Град" и одну БМП. Также силам ДНР удалось захватить один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по пяти населенным пунктам ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр