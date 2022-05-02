Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов за сутки
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста, две реактивные системы залпового огня "Град" и одну БМП. Также силам ДНР удалось захватить один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по пяти населенным пунктам ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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