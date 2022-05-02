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Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста - РИА Новости, 02.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220502/dnr-1786574483.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста
Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста - РИА Новости, 02.05.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста
Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:19
2022-05-02T19:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста, две реактивные системы залпового огня "Град" и одну БМП. Также силам ДНР удалось захватить один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по пяти населенным пунктам ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:19 02.05.2022
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 32 украинских националистов за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе
Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли за сутки, еще 15 получили ранения, сообщили в Народной милиции ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
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Согласно заявлению ведомства, силы ДНР за сутки уничтожили 32 украинских националиста, две реактивные системы залпового огня "Град" и одну БМП. Также силам ДНР удалось захватить один бронетранспортёр и два грузовых транспортных средства. По данным Народной милиции, с начала текущих суток украинские войска выпустили более ста снарядов по пяти населенным пунктам ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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