https://ria.ru/20220502/bunt-1786510514.html

В Венесуэле заключенные устроили бунт

В Венесуэле заключенные устроили бунт - РИА Новости, 02.05.2022

В Венесуэле заключенные устроили бунт

Заключенные координационного центра полиции венесуэльского штата Карабобо устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, требуя расселения переполненных РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T05:37

2022-05-02T05:37

2022-05-02T10:54

в мире

венесуэла

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МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Заключенные координационного центра полиции венесуэльского штата Карабобо устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, требуя расселения переполненных камер, — прокуратура страны сообщила, что инцидент завершен и более 50 человек были переведены в соседнюю тюрьму."Сотрудники прокуратуры № 14 и 28 Карабобо по правам человека прибыли в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос для пресечения беспорядков. Им удалось освободить трех заложников и организовать перевод 53 заключенных в судебную тюрьму Токуито", — написал в своем блоге генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.Местные СМИ со ссылкой на членов семей сообщают, что причиной бунта стало нарушение прав заключенных и содержание в переполненных камерах.Трое охранников, освобожденных из плена, по информации издания Pitazo, находятся в тяжелом состоянии: одному диагностировали перелом черепа, другой, как сообщается, лишился уха.

https://ria.ru/20210520/bunt-1733060970.html

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