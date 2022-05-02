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В Венесуэле заключенные устроили бунт - РИА Новости, 02.05.2022
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В Венесуэле заключенные устроили бунт
В Венесуэле заключенные устроили бунт - РИА Новости, 02.05.2022
В Венесуэле заключенные устроили бунт
Заключенные координационного центра полиции венесуэльского штата Карабобо устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, требуя расселения переполненных РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T05:37
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в мире
венесуэла
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МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Заключенные координационного центра полиции венесуэльского штата Карабобо устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, требуя расселения переполненных камер, — прокуратура страны сообщила, что инцидент завершен и более 50 человек были переведены в соседнюю тюрьму."Сотрудники прокуратуры № 14 и 28 Карабобо по правам человека прибыли в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос для пресечения беспорядков. Им удалось освободить трех заложников и организовать перевод 53 заключенных в судебную тюрьму Токуито", — написал в своем блоге генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.Местные СМИ со ссылкой на членов семей сообщают, что причиной бунта стало нарушение прав заключенных и содержание в переполненных камерах.Трое охранников, освобожденных из плена, по информации издания Pitazo, находятся в тяжелом состоянии: одному диагностировали перелом черепа, другой, как сообщается, лишился уха.
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в мире, венесуэла
05:37 02.05.2022 (обновлено: 10:54 02.05.2022)
 
В Венесуэле заключенные устроили бунт

В Венесуэле заключенные устроили бунт и захватили заложников

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОфицеры Венесуэльской национальной гвардии
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Офицеры Венесуэльской национальной гвардии. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 мая — РИА Новости. Заключенные координационного центра полиции венесуэльского штата Карабобо устроили бунт и захватили в заложники трех охранников, требуя расселения переполненных камер, — прокуратура страны сообщила, что инцидент завершен и более 50 человек были переведены в соседнюю тюрьму.
"Сотрудники прокуратуры № 14 и 28 Карабобо по правам человека прибыли в координационный центр Боливарианской национальной полиции Лос-Гуайос для пресечения беспорядков. Им удалось освободить трех заложников и организовать перевод 53 заключенных в судебную тюрьму Токуито", — написал в своем блоге генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.
Сотрудники полиции на территории тюрьмы Кецальтенанго, после вспыхнувших там беспорядков - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая 2021, 04:42
Заключенные гватемальской тюрьмы устроили бунт и обезглавили сокамерников
Местные СМИ со ссылкой на членов семей сообщают, что причиной бунта стало нарушение прав заключенных и содержание в переполненных камерах.
Трое охранников, освобожденных из плена, по информации издания Pitazo, находятся в тяжелом состоянии: одному диагностировали перелом черепа, другой, как сообщается, лишился уха.
 
В миреВенесуэла
 
 
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