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В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы
В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы - РИА Новости, 02.05.2022
В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:08
2022-05-02T11:08
2022-05-02T11:08
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В настоящее время в здании проводятся комплексные испытания инженерных систем и оборудования, в том числе вентиляции, кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения. После их завершения начнется подготовка медучреждения к открытию и приему пациентов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что кирпичное здание площадью 977 квадратных метров было построено в 1911 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем.По его словам, в помещениях корпуса установлены 76 новых окон в исторической конфигурации, рамы и переплеты выполнены из дуба. В подвале здания и на 1 этаже восстановлены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". Их законсервировали для обеспечения сохранности и закрыли подвесным потолком.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется правительством Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, больница имени с. п. боткина
В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы
Заммэра Бирюков: корпус №6 Боткинской больницы отремонтировали в Москве
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы в Москве, сообщил
журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В настоящее время в здании проводятся комплексные испытания инженерных систем и оборудования, в том числе вентиляции, кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения. После их завершения начнется подготовка медучреждения к открытию и приему пациентов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что кирпичное здание площадью 977 квадратных метров было построено в 1911 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем.
"В корпусе были выполнены реставрационные работы на фасаде и кровле, проведено восстановление межэтажной внутренней лестницы. В здании провели работы по устройству систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, установке охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом", - подчеркнул Бирюков.
По его словам, в помещениях корпуса установлены 76 новых окон в исторической конфигурации, рамы и переплеты выполнены из дуба. В подвале здания и на 1 этаже восстановлены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". Их законсервировали для обеспечения сохранности и закрыли подвесным потолком.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется правительством Москвы
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