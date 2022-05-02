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В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы

В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы - РИА Новости, 02.05.2022

В Москве отремонтировали корпус №6 Боткинской больницы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:08

2022-05-02T11:08

2022-05-02T11:08

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

больница имени с. п. боткина

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В настоящее время в здании проводятся комплексные испытания инженерных систем и оборудования, в том числе вентиляции, кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения. После их завершения начнется подготовка медучреждения к открытию и приему пациентов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что кирпичное здание площадью 977 квадратных метров было построено в 1911 году. До начала ремонта часть конструкций находилась в неудовлетворительном состоянии, была необходима замена инженерных систем.По его словам, в помещениях корпуса установлены 76 новых окон в исторической конфигурации, рамы и переплеты выполнены из дуба. В подвале здания и на 1 этаже восстановлены исторические полукруглые лучковые своды, такую конструкцию называют "сводами Монье". Их законсервировали для обеспечения сохранности и закрыли подвесным потолком.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что модернизация Боткинской больницы - один из крупнейших проектов создания современного многопрофильного стационара, который реализуется правительством Москвы.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, больница имени с. п. боткина