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Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США - РИА Новости, 02.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220502/bibliya-1786532531.html
Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США
Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США - РИА Новости, 02.05.2022
Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США
Редчайший экземпляр напечатанной в XVII веке так называемой Злой Библии впервые обнаружили в Южном полушарии. О находке сообщили специалисты Кентерберийского... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:22
2022-05-02T14:09
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Редчайший экземпляр напечатанной в XVII веке так называемой Злой Библии впервые обнаружили в Южном полушарии. О находке сообщили специалисты Кентерберийского университета в Крайстчерче (Новая Зеландия).Злая Библия (она же Библия прелюбодеев или Библия грешников) появилась в 1631 году благодаря грубой ошибке британских печатников: в одной из десяти заповедей пропустили частицу "не", из-за чего вместо "не прелюбодействуй" получилось "прелюбодействуй". Почти весь тираж изъяли и уничтожили.По информации газеты Guardian, об уникальном экземпляре стало известно еще в 2018 году, но университет решил сохранить находку в секрете, чтобы дать исследователям и реставраторам достаточно времени для изучения и сохранения книги.Злую Библию нашла бывшая студентка университета — ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.Происхождение раритета остается загадкой. Хотя во многих Библиях попадаются сведения об их владельцах и даже подробные изложения родословных, в этом экземпляре есть только одно неразборчивое имя.
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крайстчерч, новая зеландия, сша, великобритания
12:22 02.05.2022 (обновлено: 14:09 02.05.2022)
 
Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США

Экземпляр редчайшей Библии грешников нашли в новозеландском Крайстчерче

© Fotolia / Brian JacksonБиблия
Библия - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© Fotolia / Brian Jackson
Библия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Редчайший экземпляр напечатанной в XVII веке так называемой Злой Библии впервые обнаружили в Южном полушарии. О находке сообщили специалисты Кентерберийского университета в Крайстчерче (Новая Зеландия).
Злая Библия (она же Библия прелюбодеев или Библия грешников) появилась в 1631 году благодаря грубой ошибке британских печатников: в одной из десяти заповедей пропустили частицу "не", из-за чего вместо "не прелюбодействуй" получилось "прелюбодействуй". Почти весь тираж изъяли и уничтожили.

"До сих пор считалось, что немногие уцелевшие экземпляры хранятся в библиотеках Британии и США. Но теперь Кентерберийский университет может сообщить о ранее неизвестном экземпляре этой замечательной книги, обнаруженном в Крайстчерче", — заявили в вузе.

По информации газеты Guardian, об уникальном экземпляре стало известно еще в 2018 году, но университет решил сохранить находку в секрете, чтобы дать исследователям и реставраторам достаточно времени для изучения и сохранения книги.
Злую Библию нашла бывшая студентка университета — ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.
Происхождение раритета остается загадкой. Хотя во многих Библиях попадаются сведения об их владельцах и даже подробные изложения родословных, в этом экземпляре есть только одно неразборчивое имя.
 
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