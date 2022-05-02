12:22 02.05.2022 (обновлено: 14:09 02.05.2022)
Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США
Экземпляр редчайшей Библии грешников нашли в новозеландском Крайстчерче
Библия. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Редчайший экземпляр напечатанной в XVII веке так называемой Злой Библии впервые обнаружили в Южном полушарии. О находке сообщили специалисты Кентерберийского университета в Крайстчерче (Новая Зеландия).
Злая Библия (она же Библия прелюбодеев или Библия грешников) появилась в 1631 году благодаря грубой ошибке британских печатников: в одной из десяти заповедей пропустили частицу "не", из-за чего вместо "не прелюбодействуй" получилось "прелюбодействуй". Почти весь тираж изъяли и уничтожили.
"До сих пор считалось, что немногие уцелевшие экземпляры хранятся в библиотеках Британии и США. Но теперь Кентерберийский университет может сообщить о ранее неизвестном экземпляре этой замечательной книги, обнаруженном в Крайстчерче", — заявили в вузе.
По информации газеты Guardian, об уникальном экземпляре стало известно еще в 2018 году, но университет решил сохранить находку в секрете, чтобы дать исследователям и реставраторам достаточно времени для изучения и сохранения книги.
Злую Библию нашла бывшая студентка университета — ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.
Происхождение раритета остается загадкой. Хотя во многих Библиях попадаются сведения об их владельцах и даже подробные изложения родословных, в этом экземпляре есть только одно неразборчивое имя.