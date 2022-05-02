https://ria.ru/20220502/bibliya-1786532531.html

Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США

Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США - РИА Новости, 02.05.2022

Экземпляр Библии грешников впервые нашли за пределами Британии и США

Редчайший экземпляр напечатанной в XVII веке так называемой Злой Библии впервые обнаружили в Южном полушарии. О находке сообщили специалисты Кентерберийского... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T12:22

2022-05-02T12:22

2022-05-02T14:09

религия

крайстчерч

новая зеландия

сша

великобритания

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Редчайший экземпляр напечатанной в XVII веке так называемой Злой Библии впервые обнаружили в Южном полушарии. О находке сообщили специалисты Кентерберийского университета в Крайстчерче (Новая Зеландия).Злая Библия (она же Библия прелюбодеев или Библия грешников) появилась в 1631 году благодаря грубой ошибке британских печатников: в одной из десяти заповедей пропустили частицу "не", из-за чего вместо "не прелюбодействуй" получилось "прелюбодействуй". Почти весь тираж изъяли и уничтожили.По информации газеты Guardian, об уникальном экземпляре стало известно еще в 2018 году, но университет решил сохранить находку в секрете, чтобы дать исследователям и реставраторам достаточно времени для изучения и сохранения книги.Злую Библию нашла бывшая студентка университета — ее родственники купили издание на распродаже имущества скончавшегося переплетчика, который переехал в Крайстчерч из Британии в 2009 году.Происхождение раритета остается загадкой. Хотя во многих Библиях попадаются сведения об их владельцах и даже подробные изложения родословных, в этом экземпляре есть только одно неразборчивое имя.

крайстчерч

новая зеландия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крайстчерч, новая зеландия, сша, великобритания