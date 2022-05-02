11:35 02.05.2022 (обновлено: 12:24 02.05.2022)
Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента
Белгородский губернатор Гладков объяснил ночные звуки взрывов работой российской авиации
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в Telegram-канале ночной инцидент, объяснив, что он не был связан с действиями ВСУ.
Минувшей ночью глава региона сообщил о двух сильных разрывах, которые были слышны в городе и области.
"Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции", — написал Гладков.
Безопасности жителей области ничего не угрожало, добавил он.
После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
28 апреля, 08:00"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию