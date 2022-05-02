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Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента - РИА Новости, 02.05.2022
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Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента
Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента - РИА Новости, 02.05.2022
Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в Telegram-канале ночной инцидент, объяснив, что он не был связан с действиями ВСУ. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T11:35
2022-05-02T12:24
происшествия
украина
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в Telegram-канале ночной инцидент, объяснив, что он не был связан с действиями ВСУ.Минувшей ночью глава региона сообщил о двух сильных разрывах, которые были слышны в городе и области.Безопасности жителей области ничего не угрожало, добавил он.После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков
11:35 02.05.2022 (обновлено: 12:24 02.05.2022)
 
Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента

Белгородский губернатор Гладков объяснил ночные звуки взрывов работой российской авиации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в Telegram-канале ночной инцидент, объяснив, что он не был связан с действиями ВСУ.
Минувшей ночью глава региона сообщил о двух сильных разрывах, которые были слышны в городе и области.

"Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции", — написал Гладков.

Безопасности жителей области ничего не угрожало, добавил он.
После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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