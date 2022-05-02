https://ria.ru/20220502/belgorod-1786528269.html

Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента

Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента - РИА Новости, 02.05.2022

Белгородский губернатор уточнил детали ночного инцидента

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в Telegram-канале ночной инцидент, объяснив, что он не был связан с действиями ВСУ. РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T11:35

2022-05-02T11:35

2022-05-02T12:24

происшествия

украина

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в Telegram-канале ночной инцидент, объяснив, что он не был связан с действиями ВСУ.Минувшей ночью глава региона сообщил о двух сильных разрывах, которые были слышны в городе и области.Безопасности жителей области ничего не угрожало, добавил он.После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

украина

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, украина, белгородская область, вячеслав гладков