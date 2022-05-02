02:48 02.05.2022 (обновлено: 10:46 02.05.2022)
Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух сильных взрывах ночью 2 мая
Белгород, Белгородская область. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух мощных взрывах.
"Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов", — написал он в Telegram-канале в 02:42 мск.
По информации оперативного штаба, на который ссылается глава региона, никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.
Уточнить детали Гладков пообещал позже.
После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
30 апреля, 03:16В Белгороде со стороны украинской границы слышны звуки взрывов