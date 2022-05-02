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Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах - РИА Новости, 02.05.2022
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Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах
Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах - РИА Новости, 02.05.2022
Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух мощных взрывах. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T02:48
2022-05-02T10:46
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух мощных взрывах.По информации оперативного штаба, на который ссылается глава региона, никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.Уточнить детали Гладков пообещал позже.После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
02:48 02.05.2022 (обновлено: 10:46 02.05.2022)
 
Губернатор Белгородской области сообщил о двух сильных взрывах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух сильных взрывах ночью 2 мая

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород, Белгородская область
Белгород, Белгородская область - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород, Белгородская область. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух мощных взрывах.

"Тридцать минут назад проснулся от двух сильных разрывов", — написал он в Telegram-канале в 02:42 мск.

По информации оперативного штаба, на который ссылается глава региона, никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.
Уточнить детали Гладков пообещал позже.
После начала военной операции российские приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны, кроме того, близ границы действуют диверсанты. Так, накануне в Курской области произошла диверсия на железнодорожном мосту дороги Суджа — Сосновый Бор, а в Белгородской области — пожар на территории одного из объектов министерства обороны. Там повреждения получили семь домов.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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