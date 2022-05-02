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Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину - РИА Новости, 02.05.2022
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину
Президент США Джо Байден пока не собирается на Украину, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:20
2022-05-02T22:20
2022-05-02T22:20
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не собирается на Украину, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Знаю, что президенту бы хотелось посетить Украину, но в работе нет соответствующих планов на данный момент", - сказала Псаки на брифинге.Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки. На Украине в последнее время побывали высокопоставленные представители администрации – госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, а также третье лицо в США - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786508020.html
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в мире, энтони блинкен, ллойд остин, нэнси пелоси, украина, сша, киев, министерство обороны сша
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину
Джен Псаки: президент США Джо Байден пока не собирается на Украину