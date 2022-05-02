Рейтинг@Mail.ru
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину - РИА Новости, 02.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220502/bayden-1786591343.html
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину - РИА Новости, 02.05.2022
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину
Президент США Джо Байден пока не собирается на Украину, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T22:20
2022-05-02T22:20
в мире
энтони блинкен
ллойд остин
нэнси пелоси
украина
сша
киев
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784784121_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_8cb291193a7e3de024228ef4e3bf11a1.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не собирается на Украину, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Знаю, что президенту бы хотелось посетить Украину, но в работе нет соответствующих планов на данный момент", - сказала Псаки на брифинге.Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки. На Украине в последнее время побывали высокопоставленные представители администрации – госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, а также третье лицо в США - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
https://ria.ru/20220502/ukraina-1786508020.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784784121_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_7e176cfee6ee9f5e045bb0a1fa6c7b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, ллойд остин, нэнси пелоси, украина, сша, киев, министерство обороны сша
22:20 02.05.2022
 
Псаки заявила, что Байден пока не собирается на Украину

Джен Псаки: президент США Джо Байден пока не собирается на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не собирается на Украину, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Знаю, что президенту бы хотелось посетить Украину, но в работе нет соответствующих планов на данный момент", - сказала Псаки на брифинге.
Вопрос о планах Байдена посетить Украину задают чиновникам администрации регулярно, особенно после некоторых высказываний президента США, которые расценили как намерение побывать в Киеве, однако ответом всегда становится отсутствие соответствующих планов и подготовки. На Украине в последнее время побывали высокопоставленные представители администрации – госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин, а также третье лицо в США - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 02:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена, заявил Трамп
 
В миреЭнтони БлинкенЛлойд ОстинНэнси ПелосиУкраинаСШАКиевМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала