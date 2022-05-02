https://ria.ru/20220502/basharov-1786535405.html
Марат Башаров не разделяет позицию покинувших и очерняющих Россию коллег
Марат Башаров не разделяет позицию покинувших и очерняющих Россию коллег - РИА Новости, 02.05.2022
Марат Башаров не разделяет позицию покинувших и очерняющих Россию коллег
Родину нужно любить так, как любишь своих родителей и близких, а их нельзя предавать, заявил РИА Новости в понедельник актер Марат Башаров по окончании... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T12:59
2022-05-02T12:59
2022-05-02T12:59
религия
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марат башаров
ураза-байрам
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Родину нужно любить так, как любишь своих родителей и близких, а их нельзя предавать, заявил РИА Новости в понедельник актер Марат Башаров по окончании торжественной молитвы в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрама."В последнее время некоторые из моих коллег покинули Россию и, переехав на новое место жительства, начинают очернять нашу страну. Хочется сказать им: "Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом "прозрели", - сказал Башаров.Он отметил, что не разделяет точку зрения ряда покинувших Родину актеров, режиссеров, журналистов, в негативном ключе высказывающихся о России."Родина – она как мать, как отец, как близкие. Россия, как и родители, дала многим ныне покинувшим нашу страну представителям искусства воспитание, образование, жилье, работу. А в ответ мы, то есть та самая Россия, где мы с вами сейчас живем, получаем в ответ от перевертышей кучу брезгливой отрыжки. Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам, верой и правдой работающим в России и любящим ее", - добавил актер.
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россия, марат башаров, ураза-байрам, украина
Марат Башаров не разделяет позицию покинувших и очерняющих Россию коллег
Башаров не разделяет точку зрения ряда покинувших и очерняющих Россию коллег
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Родину нужно любить так, как любишь своих родителей и близких, а их нельзя предавать, заявил РИА Новости в понедельник актер Марат Башаров по окончании торжественной молитвы в Соборной мечети Москвы по случаю Ураза-байрама.
"В последнее время некоторые из моих коллег покинули Россию
и, переехав на новое место жительства, начинают очернять нашу страну. Хочется сказать им: "Когда у вас здесь были хорошие гонорары, востребованность и успех, почему-то вы любили Россию, по крайней мере, не высказывались о ней негативно. А оказавшись за кордоном, вы вдруг став якобы свободными, мигом "прозрели", - сказал Башаров.
Он отметил, что не разделяет точку зрения ряда покинувших Родину актеров, режиссеров, журналистов, в негативном ключе высказывающихся о России.
"Родина – она как мать, как отец, как близкие. Россия, как и родители, дала многим ныне покинувшим нашу страну представителям искусства воспитание, образование, жилье, работу. А в ответ мы, то есть та самая Россия, где мы с вами сейчас живем, получаем в ответ от перевертышей кучу брезгливой отрыжки. Это безответственная позиция, она чужда мне и многим моим коллегам, верой и правдой работающим в России и любящим ее", - добавил актер.