https://ria.ru/20220502/balalayki-1786580912.html
Музыканты исполнили на балалайках песни группы ABBA у генконсульства Швеции
Музыканты исполнили на балалайках песни группы ABBA у генконсульства Швеции - РИА Новости, 02.05.2022
Музыканты исполнили на балалайках песни группы ABBA у генконсульства Швеции
Солисты молодежного оркестра национальных инструментов "Терема" в понедельник исполнили песни группы ABBA на балалайках перед зданием генконсульства Швеции в... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T20:33
2022-05-02T20:33
2022-05-02T21:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Солисты молодежного оркестра национальных инструментов "Терема" в понедельник исполнили песни группы ABBA на балалайках перед зданием генконсульства Швеции в Петербурге в знак протеста против отмены в Швеции концерта местной музыкальной группы из-за балалаек в ее составе, сообщил РИА Новости дирижер "Теремов" Андрей Долгов."Это была импровизированная акция, связанная с тем, что группе Södra bergens balalaikor запретили выступать на концерте в городе Уппсала в Швеции из-за балалаек. Нас это немного задело, потому что музыка – это вечное искусство, она должна быть вне времени, вне политики. И русские народные инструменты, на которых мы играем, — это часть всемирного достояния", - рассказал Долгов.По его словам, шесть солистов "Теремов" исполнили на балалайках два хита шведской группы АВВА – "Dancing Queen" и "Gimme! Gimme! Gimme!"."Судя по реакции зрителей, которые активно хлопали, им понравилось", - заключил он.По словам Долгова, песни ABBA исполнялись в инструментальной обработке без вокала. Музыкальные партии исполнялись на трех балалайках "прима", одной балалайке "секунда", а также балалайке-альт и балалайке-контрабас. Они отличаются друг от друга по размеру корпуса и характеру звучания.Как сообщалось ранее, в апреле концерт в поддержку Украины шведской группы Södra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, был отменен в шведской Уппсале из-за балалаек. По данным телеканала SVT Nyheter, организаторы столкнулись с "давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины".
https://ria.ru/20220501/kultura-1786358152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, abba, швеция, новости культуры
20:33 02.05.2022 (обновлено: 21:51 02.05.2022)
Музыканты исполнили на балалайках песни группы ABBA у генконсульства Швеции
Песни группы ABBA исполнили на балалайках у генконсульства Швеции из-за отмены концерта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Солисты молодежного оркестра национальных инструментов "Терема" в понедельник исполнили песни группы ABBA на балалайках перед зданием генконсульства Швеции в Петербурге в знак протеста против отмены в Швеции концерта местной музыкальной группы из-за балалаек в ее составе, сообщил РИА Новости дирижер "Теремов" Андрей Долгов.
"Это была импровизированная акция, связанная с тем, что группе Södra bergens balalaikor запретили выступать на концерте в городе Уппсала в Швеции из-за балалаек. Нас это немного задело, потому что музыка – это вечное искусство, она должна быть вне времени, вне политики. И русские народные инструменты, на которых мы играем, — это часть всемирного достояния", - рассказал Долгов.
По его словам, шесть солистов "Теремов" исполнили на балалайках два хита шведской группы АВВА – "Dancing Queen" и "Gimme! Gimme! Gimme!".
"Судя по реакции зрителей, которые активно хлопали, им понравилось", - заключил он.
По словам Долгова, песни ABBA
исполнялись в инструментальной обработке без вокала. Музыкальные партии исполнялись на трех балалайках "прима", одной балалайке "секунда", а также балалайке-альт и балалайке-контрабас. Они отличаются друг от друга по размеру корпуса и характеру звучания.
Как сообщалось ранее, в апреле концерт в поддержку Украины
шведской группы Södra bergens balalaikor, исполняющей музыку, в том числе, на русских народных инструментах, был отменен в шведской Уппсале из-за балалаек. По данным телеканала SVT Nyheter, организаторы столкнулись с "давлением со стороны людей, которые не хотят видеть балалайки на сцене во время концерта в поддержку Украины".