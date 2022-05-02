https://ria.ru/20220502/babushka-1786592435.html

В Северной Осетии появилось еще одно изображение бабушки с флагом СССР

В Северной Осетии появилось еще одно изображение бабушки с флагом СССР - РИА Новости, 02.05.2022

В Северной Осетии появилось еще одно изображение бабушки с флагом СССР

Ещё одно изображение украинской бабушки, отказавшейся обменять советский флаг на продукты у украинских военных, на этот раз втыкающей советский флаг в Киев,... РИА Новости, 02.05.2022

2022-05-02T22:35

2022-05-02T22:35

2022-05-02T22:35

в мире

моздок

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республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 2 мая - РИА Новости. Ещё одно изображение украинской бабушки, отказавшейся обменять советский флаг на продукты у украинских военных, на этот раз втыкающей советский флаг в Киев, появилось в Моздоке Северной Осетии, сообщил РИА Новости художник Давид Цагараев.Ранее сообщалось, что в Моздоке на стене старого кинотеатра появилось изображение украинской бабушки с советским флагом надписью "Работайте, сыночки!"."Моздок называют форпостом России на Кавказе, как и всю Северную Осетию. Идея изобразить украинскую бабушку появилась у моих друзей, местных жителей - братьев Биченовых. Я охотно поддержал их инициативу и принялся за роспись, на которую ушло 7 дней. Помимо основного арта, на боковом фасаде кинотеатра мы изобразили ещё один рисунок-ребус. Эти два арта в одном проекте", - рассказал художник.По его словам, надпись над изображением бабушки, как и ребус с фразой Иосифа Сталина, придумал Юрий Биченов - автор проекта."Ребус, потому что фраза звучит полностью: "Наше дело правое, враг будет повержен, победа будет за нами", мы не называем украинцев врагами, а изображаем поверженный фашистский режим тем, что она втыкает флаг в Киев", - пояснил Цагараев, добавив, что это аллегория на военные карты боевых действий.Общая площадь рисунков, по словам художника, около 150 квадратных метров.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины с мужем вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители.

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, моздок, украина, ситуация в днр и лнр, россия, республика северная осетия - алания