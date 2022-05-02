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Киев сорвал режим тишины на "Азовстали" - РИА Новости, 02.05.2022
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Киев сорвал режим тишины на "Азовстали"
Киев сорвал режим тишины на "Азовстали" - РИА Новости, 02.05.2022
Киев сорвал режим тишины на "Азовстали"
Украинская сторона сорвала режим тишины на "Азовстали", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать, сообщил... РИА Новости, 02.05.2022
2022-05-02T19:54
2022-05-02T22:32
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Украинская сторона сорвала режим тишины на "Азовстали", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать, сообщил РИА Новости представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики."Украинская сторона начала нарушать режим тишины, и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет", — сказал собеседник агентства.Как передал корреспондент РИА Новости с места событий, неподалеку от территории завода и в районе "Азовстали" сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов.Благодаря режиму тишины с территории "Азовстали" и из близлежащих кварталов ранее удалось вывести несколько сотен мирных граждан.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне в Минобороны заявили, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Всех их эвакуировали в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/azovstal-1786536123.html
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в мире
19:54 02.05.2022 (обновлено: 22:32 02.05.2022)
 
Киев сорвал режим тишины на "Азовстали"

В районе "Азовстали" слышны выстрелы и разрывы снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости. Украинская сторона сорвала режим тишины на "Азовстали", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать, сообщил РИА Новости представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики.
"Украинская сторона начала нарушать режим тишины, и пришлось принимать ответные действия. Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет", — сказал собеседник агентства.
Как передал корреспондент РИА Новости с места событий, неподалеку от территории завода и в районе "Азовстали" сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов.
Благодаря режиму тишины с территории "Азовстали" и из близлежащих кварталов ранее удалось вывести несколько сотен мирных граждан.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
Вчера, 13:11
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Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне в Минобороны заявили, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории завода удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Всех их эвакуировали в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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